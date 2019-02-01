Кошмар вегетарианца: как выглядит колбасный отель в Германии (фото)
Владелец отеля — мясник.
Владелец отеля — мясник.
Бавария славится пивом и колбасками, а потому не удивительно, что именно в этом городе появился первый в мире «колбасный» отель.
Отель под названием Bratwurst открыл немецкий мясник Клаус Бебель. Он решил поделиться с постояльцами своей любовью к мясу — на обоях изображены сосиски и всевозможные мясные изделия, подушки выполнены в форме колбасы, с потолка свисают «сосисочные» люстры, а номера комнат напечатаны на ножах мясников.
Отель Bratwurst расположен в 40 минутах езды к югу от Нюрнберга и открыл свои двери для гостей в сентябре 2018 года. В отеле работает ресторан Wurstaurant, в котором подают полный ассортимент блюд, связанных с колбасой, включая колбасное мороженое.
Идея создать отель появилась неслучайно, таким образом Бебель пытался сохранить свою мясную лавку, которая не выдерживает конкуренции с крупными супермаркетами.
48-летний Бебель уже не первый раз проявляет творческий подход к продвижению своего бренда. Однажды он даже рассылал клиентам и партнерам письма с колбасой внутри.
В свой новый отель он вложил около 700 тысяч евро, но уже сейчас понятно, что деньги он потратил не зря.
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