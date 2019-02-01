Ученые развеяли миф о пользе завтрака для похудения

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В работе, опубликованной в журнале BMJ, ведущий автор исследования, клинический эпидемолог Флавия Цикуттини выделяет две основные гипотезы о пользе завтрака. Во-первых, ранний прием пищи якобы снижает чувство голода и ускоряет обмен веществ. Во-вторых — помогает не «перебрать» калорий во время дальнейших приемов пищи.

Ученые проверили эти предположения, проведя метаанализ около двух тысяч научных публикаций по теме в период с 1990 по 2018 год. Они отсекли повторы, аннотации докладов с конференций, обзоры и исследования с несовершеннолетними участниками, и тогда выборка сократилась до 13 работ с суммарным охватом в 1416 участников.

Изучив результаты этих исследований, ученые обнаружили, что обязательное включение завтрака в план приема пищи не может считаться удачной стратегией для похудения.

Так, завтракавшие участники в среднем ежедневно потребляли примерно на 260 калорий больше, чем те, кто не завтракал. Последние также весили приблизительно на 0,44 килограмма меньше.