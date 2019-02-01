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11:27 (мск), источник: РИА Новости

Ученые развеяли миф о пользе завтрака для похудения

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Австралийские ученые не нашли доказательств полезности завтрака для снижения веса.

Источник: CC0/Free-Photos
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Наука завтрака: 6 лайфхаков

В работе, опубликованной в журнале BMJ, ведущий автор исследования, клинический эпидемолог Флавия Цикуттини выделяет две основные гипотезы о пользе завтрака. Во-первых, ранний прием пищи якобы снижает чувство голода и ускоряет обмен веществ. Во-вторых — помогает не «перебрать» калорий во время дальнейших приемов пищи.

Ученые проверили эти предположения, проведя метаанализ около двух тысяч научных публикаций по теме в период с 1990 по 2018 год. Они отсекли повторы, аннотации докладов с конференций, обзоры и исследования с несовершеннолетними участниками, и тогда выборка сократилась до 13 работ с суммарным охватом в 1416 участников.

Изучив результаты этих исследований, ученые обнаружили, что обязательное включение завтрака в план приема пищи не может считаться удачной стратегией для похудения.

Так, завтракавшие участники в среднем ежедневно потребляли примерно на 260 калорий больше, чем те, кто не завтракал. Последние также весили приблизительно на 0,44 килограмма меньше.

«С 1917 года в СМИ завтрак “подавался” как наиболее полезный прием пищи, однако нет достаточного количества доказательств тому, что это хороший способ похудеть, в особенности, в случае наличия избыточного веса или ожирения у взрослых. Несмотря на то, что регулярный завтрак может приносить пользу в других аспектах — например, улучшать концентрацию и внимательность у детей, к таким рекомендациям в качестве стратегии снижения веса следует относиться осторожно, поскольку они могут привести к обратному результату», — говорится в исследовании.

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