Ученые развеяли миф о пользе завтрака для похудения
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Австралийские ученые не нашли доказательств полезности завтрака для снижения веса.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Австралийские ученые не нашли доказательств полезности завтрака для снижения веса.
В работе, опубликованной в журнале BMJ, ведущий автор исследования, клинический эпидемолог Флавия Цикуттини выделяет две основные гипотезы о пользе завтрака.
Ученые проверили эти предположения, проведя метаанализ около двух тысяч научных публикаций по теме в период с 1990 по 2018 год. Они отсекли повторы, аннотации докладов с конференций, обзоры и исследования с несовершеннолетними участниками, и тогда выборка сократилась до 13 работ с суммарным охватом в 1416 участников.
Изучив результаты этих исследований, ученые обнаружили, что обязательное включение завтрака в план приема пищи не может считаться удачной стратегией для похудения.
«С 1917 года в СМИ завтрак “подавался” как наиболее полезный прием пищи, однако нет достаточного количества доказательств тому, что это хороший способ похудеть, в особенности, в случае наличия избыточного веса или ожирения у взрослых. Несмотря на то, что регулярный завтрак может приносить пользу в других аспектах — например, улучшать концентрацию и внимательность у детей, к таким рекомендациям в качестве стратегии снижения веса следует относиться осторожно, поскольку они могут привести к обратному результату», — говорится в исследовании.