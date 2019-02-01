Из Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину Куинджи
Руководство музея заявило, что сотрудница не выполнила свои служебные обязанности, поскольку «была в оцепенении».
Руководство музея заявило, что сотрудница не выполнила свои служебные обязанности, поскольку «была в оцепенении».
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU — Смотритель Третьяковской галереи, находившаяся на выставке Куинджи во время похищения полотна художника, уволена по собственному желанию.
«Смотритель, которая была в зоне произошедшего, была уволена по собственному желанию», — сообщили «Интерфаксу» в Третьяковской галере.
В галерее пояснили, что
Дерзкое похищение
Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.
Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Позднее стало известно, что это 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.
После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.
Похищение полотна Куинджи — второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» и повредил полотно.
В пятницу картина вернулась на выставку в Третьяковку, однако ее разместили на новом месте.
«Мы приняли решение изменить место экспонирования. (…) Сначала она выставлялась в небольшом по габаритам месте. Понимая, что сейчас повышенный интерес к картине, мы решили разместить ее в большем пространстве. Перед ней может находиться больше людей, но мы просим посетителей по возможности не задерживаться перед ней», — рассказала на брифинге журналистам главный хранитель ГТГ Татьяна Городкова.
Картина расположена в том же зале и разделе, что и до похищения, но на входной стене и оборудована специальным стеклом и сигнализацией.