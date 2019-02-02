Что делать, если ваша жизнь — бесконечный «день сурка»

Но после того, как в 1993 году в США вышла комедия «День сурка» с Биллом Мюрреем и Энди МакДауэлл, это выражение приобрело другое значение — так называют состояние, когда каждый день похож на вчерашний, жить скучно, и вас не покидает ощущение застоя.

Новость Популярная музыка стала грустнее и злее

В фильме персонаж Мюррея, журналист Фил Коннорс, попадает в некую временную петлю: 3 февраля для него просто не наступает, и 2 февраля повторяется снова и снова, во всех подробностях. Поначалу герой впадает в отчаянье, а затем решает соблазнить свою молодую коллегу. И поскольку за один бесконечно повторяющийся день он успевает узнать обо всех ее вкусах и желаниях, в конце концов они просыпаются в одной постели — и для персонажа Билла Мюррея наконец наступает завтра.

Можно поспорить о том, такое уж большое это несчастье — иметь возможность бесконечно переживать один и тот же день и исправить за это время все свои ошибки. Но в нашем обществе на «день сурка» принято жаловаться. Психолог, психиатр Наталья Варская, а также клинический психолог, телеведущий Михаил Хорс рассказали ТАСС, кто виноват и что делать, если вы чувствуете себя, как Фил Коннорс.

<iframe width="640" height="360" src="//ok.ru/videoembed/337227288292" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Любое однообразие — это плохо?

Вовсе нет. Некоторые люди чувствуют себя комфортно именно тогда, когда все идет по привычной колее. Они могут искренне не желать никаких перемен, в том числе положительных. А вот другие люди не переносят однообразия.

Почему мы попадаем в «день сурка»?

Некоторые считают, что застой в жизни возникает, когда мы застреваем в «зоне комфорта». Наталья Варская с этим не согласна: по ее словам, «день сурка» может случиться лишь у того, кто не нашел себя в жизни. И это не зависит ни от погоды, ни от работы. «Все дело в нашем внутреннем состоянии, — говорит Варская. — У счастливого человека “дня сурка” нет».

Почему многие люди чувствуют себя несчастными из-за застоя, но ничего не могут с этим сделать?

Наталья Варская говорит, что часто людям просто лень.

Люди хотят волшебную палочку, чтобы все изменилось мгновенно. А трудиться над переменами нужно самому. Для многих жалобы — это способ существования. Но человек так устроен: если ему по-настоящему плохо, то он начинает работать над изменениями.

Но не все эксперты с этим согласны. Михаил Хорс, например, считает, что у людей часто просто нет внутренних ресурсов для перемен.

Куда уходят эти ресурсы и как их сберечь?

Наши внутренние силы расходуются на негативные переживания: страхи, тревогу, стыд. «Чем больше у нас отрицательных эмоций, тем больше уходит энергии, которую мы могли бы потратить на что-то другое», — объясняет Михаил Хорс. Часто люди допускают ошибку: пытаются наполнить себя за счет положительных впечатлений. Это помогает, но ненадолго. Гораздо важнее «залатать дыры», то есть перестать тратить силы на негатив.

И как же в современном мире можно не тратить силы на негатив?

Причина большинства наших отрицательных эмоций не в событиях и ситуациях (разумеется, если речь не идет о по-настоящему трагичных случаях, например тяжелой болезни или гибели близкого человека).

«Большинство людей считают: я сейчас раздражен, потому что меня подрезали в пробке. Нет. Вас подрезали, но вы раздражены не из-за этого, а из-за убеждения, что с вами не должны так себя вести, — объясняет Михаил Хорс. — Если вы думаете, что знаете, как должны поступать другие люди, вас всегда будет расстраивать их “плохое” поведение. Но такова реальность: среди нас есть хамы, и иногда граждане подрезают друг друга в пробках. И эту реальность надо принять».

Итак, я оказался в «дне сурка» и хочу выбраться. С чего мне начать?

Для начала попытайтесь не ругать себя за то, что вы оказались в застое. Очень часто слишком много ресурсов уходит на упреки в собственный адрес. Как только вы простите себя за то, что не можете выбраться из «дня сурка», у вас появятся силы для небольших изменений.

Пусть эти изменения будут совсем незначительными: доберитесь до работы непривычным путем, выпейте чай вместо кофе, поменяйте занавески в комнате… Одна женщина, например, стала садиться в автомобиль через пассажирское кресло (затем перелезая в кресло водителя). Эти бессмысленные, на первый взгляд, мелочи помогут вам выбраться из рутины. «Надо сказать себе: “Я не могу изменить что-то большое, а маленькое — могу”. Постепенно у вас появится навык менять, — говорит Михаил Хорс. И этот навык поможет прийти к серьезным изменениям».