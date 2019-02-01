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14:24 (мск), источник: Ura.ru

Дом, в котором родился Борис Ельцин, пустят на дрова. ВИДЕО

В селе Басмановском в Свердловской области разваливается дом, где родился первый президент России Борис Ельцин. Хозяева дома предложили местным жителям разобрать его на дрова.

«Недавно хозяева дома прислали письмо. Они написали, что дом им не нужен, восстанавливать его не будут. Предложили объявить местным жителям: если кому-то надо, то могут разобрать его уцелевшие стены на дрова», — сообщили «URA.RU» в управе села Басмановского.

В 2018 году, накануне 1 февраля, дня рождения Бориса Ельцина, взорвался и сгорел дом, в котором он родился. Сгорела кровля, строение выгорело изнутри, но остались стены. Хозяев дома в момент пожара не было, они находились в Тюмени.

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Существует стереотип, что Борис Ельцин родился в селе Бутка, однако это неверно. Будущий президент родился 1 февраля 1931 года в Басмановском, что в 17 километрах от Бутки. Когда Борису было несколько месяцев, его родители переехали в Бутку.

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