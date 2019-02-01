Дом, в котором родился Борис Ельцин, пустят на дрова. ВИДЕО

«Недавно хозяева дома прислали письмо. Они написали, что дом им не нужен, восстанавливать его не будут. Предложили объявить местным жителям: если кому-то надо, то могут разобрать его уцелевшие стены на дрова», — сообщили «URA.RU» в управе села Басмановского.

В 2018 году, накануне 1 февраля, дня рождения Бориса Ельцина, взорвался и сгорел дом, в котором он родился. Сгорела кровля, строение выгорело изнутри, но остались стены. Хозяев дома в момент пожара не было, они находились в Тюмени.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-25280329&id=456240064&hash=a75b2340bc28d90f&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Существует стереотип, что Борис Ельцин родился в селе Бутка, однако это неверно. Будущий президент родился 1 февраля 1931 года в Басмановском, что в 17 километрах от Бутки. Когда Борису было несколько месяцев, его родители переехали в Бутку.