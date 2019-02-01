Стало ясно, как меняется погода в 100 километрах над землей

Источник: NASA

Атмосфера Земли простирается на тысячи километров вверх. Измерить температуру воздуха и скорость ветра в приземном слое можно достаточно просто. А вот разместить термометр и анемометр на высоте 100 километров невозможно.

Новость NASA засняло редкие светящиеся облака

«Для исследования атмосферы на высоте 80−100 км применяют несколько методов. Один из них — радарный, — говорит Дмитрий Коротышкин, научный сотрудник кафедры радиофизики Института физики Казанского федерального университета. — Маленькие крупицы вещества — остатки космической пыли и мелкие частички разрушившихся комет — сгорают в атмосфере Земли, образуя светящиеся метеорные следы. Их можно наблюдать как “падающие звезды” и детектировать с помощью радара».

Метеорный радар КФУ, который работает в метровом диапазоне длин волн, в периоды прохождения Земли через метеорные потоки фиксирует несколько десятков тысяч метеоров в сутки, в то время как обычный наблюдатель способен увидеть всего лишь несколько десятков падающих небесных тел.

Однако, сгоревшие метеоры можно не только сосчитать.

Используя эффект Доплера, мы определяем, какой был ветер на той высоте, где сгорел метеор. Радар работает 24 часа в сутки круглый год, это позволяет получать детальные высотные карты скоростей ветра, а также изменения температуры на высотах от 80 до 100 километров.