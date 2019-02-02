На Севере России жители отказываются от улучшения жизни, так как считают мусор аморальным
«Пока бабы протестуют, их мужики уже работают».
«Пока бабы протестуют, их мужики уже работают».
На Москву и Московскую область приходится 16 процентов всего объема мусора в России. Проблема его утилизации стала одной из главных тем общественной жизни страны на рубеже 2018−2019 годов. Выходом из ситуации стал проект утилизации мусора вне пределов столицы, а именно в Архангельской области, где в свою очередь существуют огромные проблемы с несанкционированными свалками.
Власти региона с помощью столичного правительства хотят построить экотехнопарк по размещению не только московских, но и региональных отходов. Также будет оказано содействие по ликвидации несанкционированных свалок. Инициатива встретила сопротивление населения. О том, как заинтересованные стороны пытаются найти компромисс, что из этого получается и как стремительно растет в России совершенно новая отрасль промышленности, — в материале «Ленты.ру».
Станция Шиес Северной железной дороги на границе Архангельской области и Республики Коми. До притока Северной Двины реки Вычегда 20 километров. 33 километра до поселка Урдома Архангельской области и 23 километра до поселка Мадмас в Республике Коми. По прямой до поселка Яренск 20 километров. Ближе никаких населенных пунктов нет. В самом Шиесе уже десятилетия никто не живет. Кругом только тайга. И хотя решение об устройстве технопарка по размещению отходов из Москвы еще окончательно не принято — сейчас здесь по договору с РЖД ведутся работы по инженерной подготовке территории.
Из временного населения — сезонные вахтовые рабочие и обитатели таинственного вагончика, в котором также по вахтовому методу живут противники технопарка. И о тех, и о других в местом фольклоре закрепилась дурная слава. Впрочем, в этой истории вообще очень много мифотворчества и пока еще маловато здравого смысла. Как следствие — тлеющие конфликты.
Лучше места для пристанища отходам из Москвы найти трудно. Всего сутки — и поезд оказывается в безлюдном месте. Несмотря на бескрайние просторы нашей родины, найти другое такое же удобное место вряд ли будет легко.
Однако многие жители Архангельской области и примкнувшие к ним граждане Республики Коми восприняли инновацию в штыки. Основной посыл эмоциональный — дескать возить мусор из Москвы «аморально». Понять в чем именно эта аморальность состоит — довольно затруднительно.
Положение подогревает довольно уникальная политическая ситуация, сложившая в регионе. В Архангельском областном Собрании депутатов из 47 членов — 22 представителя оппозиционных партий: ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», которые, мягко говоря, не остались в стороне от обсуждаемой проблемы и всей своей массой оказывают ощутимое давление на организаторов технопарка.
Поселок Урдома — и основной бенефициар будущего технопарка, и одновременно центр сопротивления. С одной стороны, будущие 500 рабочих мест для четырехтысячного поселка — окончательное и бесповоротное решение проблемы безработицы. С другой стороны, у жителей Урдомы есть, что называется, один существенный контрагрумент — через поселок проходит не только Северная железная дорога, обеспечивающая рабочими местами жителей.
Поэтому, в отличие от совершенно депрессивных соседей, Урдома выглядит вполне обеспеченным поселком, что видно и по домам, и по многочисленным магазинам и даже кафе. И особенно — по только что построенной новой школе. Таким образом, они вполне могут себе позволить выбирать между еще одной точкой экономической силы и «моральными» аспектами.
Чего не скажешь про жителей соседнего Яренска — центра Ленского района Архангельской области, — которые находятся в значительно менее выгодном экономическом положении. Поэтому многие из них и оказались среди двухсот человек, пришедших на встречу сторонников технопарка с его организаторами.
Надо сказать, что мероприятие это могло закончиться примерно уже на десятой минуте, так толком и начавшись. Так как без всякого предупреждения в зале Дома культуры пропал свет, и люди были вынуждены выступать при свете осветительных приборов множества журналистов, посетивших мероприятие.
Ближе к концу мероприятия количество противников достигло критической массы — и стали слышны возгласы: «Позор!», после чего протестующие решились на штурм зала. Но встреча в этот момент как раз подошла к концу.
Ворвавшиеся в зал несколько местных активистов сразу потребовали от присутствующих сознаться — кто из них из Урдомы, а, завидев знакомых, стали стыдить пришедших на собрание. Причем в словах, далеких от нормативной лексики. Среди подвергшихся остракизму оказался и предприниматель из Урдомы Сергей Литвинов. Заметим, он не является убежденным сторонником технопарка — он всего лишь за то, чтобы обсуждать проблемную стройку с властями и столичным бизнесом на равных.
«Жизнь у нас замечательная, если не учитывать то количество
Народ в определенный момент понял, что так жить нельзя и надо
что-томенять. Но, к сожалению, люди у нас не понимают тот момент, что мы хотим, чтобы у нас было как в Швеции или в Финляндии, но не хотим проходить тот эволюционный путь, который надо пройти.
Сергей Литвинов как истинный северянин не преминул воспользоваться открывающимися возможностями и организовал с товарищами Фонд развития Ленского района. Эта общественная организация уже добилась того, что с ней будет обсуждаться все, так или иначе связанное со строительством технопарка. «Сейчас у Ленского района появилась возможность использовать этот передовой опыт — применять самые лучшие технологии и сделать район пилотным проектом в Архангельской области, а может быть даже и в России. Этим обстоятельством Ленский район должен воспользоваться и навести порядок у себя на территории», — уверен Сергей Литвинов.
Среди ярых противников технопарка особенно выделялся бывший фермер Андрей Доника. В свои 70 лет он необычайно активен и эмоционален. Человек с редкой в этих местах молдавской фамилией был одним из тех первых фермеров еще ельцинского призыва, которые в современных экономических условиях вынуждены были закрыться. Причина: ближайшие станции Россельхознадзора остались только в Котласе и Сыктывкаре, и его мясному бизнесу пришел конец — слишком далеко стало ездить, чтобы сертифицировать продукцию.
Посетовав на то, что многие его коллеги остались без работы, а новую найти очень трудно, Андрей Доника сказал, что он не против технопарка, и даже отметил, что местный бюджет только выиграет от этого. Но у бывшего предпринимателя такая точка зрения: «Я не против. Но вначале надо мусоросжигательный завод построить, а не мусор привозить». По крайней мере, уже
Если послушать противников технопарка здесь в Урдоме, может сложиться мнение, что правительство столицы при пособничестве местных властей просто решили угробить уникальную природу Русского Севера. Конечно, с любым упрощением легче добиваться политических выгод. Серьезный же разговор требует более компетентного подхода. И пока в этом бессмысленном перетягивании каната противники технопарка выглядят голословными.
«Мы провели полномасштабные изыскания на территории, где возможно будет размещен этот экотехнопарк, и не выявили никаких факторов, мешающих осуществлению проекта, в том числе заболоченных мест, — между тем утверждает заместитель гендиректора по экологии “МосводоканалНИИпроект” Георгий Перельштейн. — Болото в этих местах действительно есть, но находится ближе к Урдоме и вне границ возможного технопарка. Поэтому попадание
По мнению эколога, будущий технопарк вообще будет практически герметичен, «поскольку мы делаем полномасштабный экран, — то есть многослойное техническое устройство, которое включает в себя дорнит. Затем идет песчаный слой и
А исполнительный директор компании «Технопарк» Олег Панкратов обращает внимание на то, что весь мусор будет собран в брикеты, которые представляют из себя спрессованные (предварительно измельченные) отходы. Они прессуются на шредере размером от 25 до 30 сантиметров. Фракция спрессовывается при очень большом давлении в 80−100 бар.
«Таким образом внутри исключается возможность существования воздушных пор, и тюк получается очень плотный», — утверждает Панкратов. — Это позволяет исключить любые процессы гниения и разложения внутри. Мы понимаем, что даже через 20−30 лет мы вскроем этот тюк, как это делают везде в Европе, и можем в дальнейшем его переработать или подвергнуть термической обработке или любой другому виду технологии, которая к этому времени будет доступна. То есть мы полностью исключаем процессы гниения и разложения отходов.
«Мы гарантируем качество очистных сооружений. Мы гарантируем качество противофильтрационных мембран и экранов, — продолжает мысль Олег Панкратов. — Также могу сказать, что по результатам исследований уровень грунтовых вод достаточно низкий — грунтовой воды практически нет. Поэтому с уверенностью могу сказать, что никакого вреда размещение объекта не нанесет. Также будет обеспечен мониторинг воздуха, воды, мониторинг подземных вод — путем установки специальных датчиков и проведения специальных отборов проб. Результаты эти будут общедоступны, и мы будем постоянно знать, что у нас происходит с объектом».
Противники технопарка, кажется, сознательно игнорируют те выгоды, которые Ленский район Архангельской области приобретет после строительства технопарка. А если быть точнее — еще задолго до его открытия. Тем более что в области намерены реализовать поистине уникальный для России проект, имеющий, в том числе и социальную составляющую.
В частности, с середины декабря 2018 года инвестором организована бесплатная переправа легковых автомобилей для всех жителей Урдомы и Ленского района через Вычегду — договор заключен на весь 2019 год. Кроме того, уже выделено 17 миллионов рублей на приобретение светодиодных светильников в Урдоме, автомобилей скорой медицинской помощи, автобуса для пассажирских перевозок и другие нужды района.
Между тем в рамках межбюджетного трансферта правительство Москвы выделяет Архангельской области порядка шести миллиардов рублей за три года, говорит Олег Панкратов. «Эти средства будут использованы в том числе для программы локализации и реабилитации несанкционированных свалок Архангельской области.
Мы в первую очередь говорим о том, что выделенные средства пойдут на то, чтобы организовать здесь раздельный сбор и устранить негативный вред, который уже сейчас нанесен экологии.
Деньги также будут потрачены на
Проектом также предусмотрено строительство очистных канализационных сооружений в Урдоме мощностью 800 кубических метров в сутки. Будет построен участок
К тому же стоит отметить, что относительно стройки ничего пока не решено. И будь протестующие жители чуть порациональнее, они не преминули бы этим воспользоваться. Есть возможности для дальнейшего контроля. «После того как нам будет выделен участок в 300 гектаров, мы проведем полный комплекс
Несколько бесед с жителями Урдомы, проведенные после собрания, заставили
Так-товсе потихоньку говорят и о плюсах тоже. Хотя если уж совсем честно — пока бабы протестуют, их мужики уже работают в технопарке. И вот вам правда.
Думается, что более открытый разговор пошел бы только на пользу всем участникам процесса.
Григорий Шугаев