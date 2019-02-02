На Севере России жители отказываются от улучшения жизни, так как считают мусор аморальным

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На Москву и Московскую область приходится 16 процентов всего объема мусора в России. Проблема его утилизации стала одной из главных тем общественной жизни страны на рубеже 2018−2019 годов. Выходом из ситуации стал проект утилизации мусора вне пределов столицы, а именно в Архангельской области, где в свою очередь существуют огромные проблемы с несанкционированными свалками.

Власти региона с помощью столичного правительства хотят построить экотехнопарк по размещению не только московских, но и региональных отходов. Также будет оказано содействие по ликвидации несанкционированных свалок. Инициатива встретила сопротивление населения. О том, как заинтересованные стороны пытаются найти компромисс, что из этого получается и как стремительно растет в России совершенно новая отрасль промышленности, — в материале «Ленты.ру».

Контекст

Станция Шиес Северной железной дороги на границе Архангельской области и Республики Коми. До притока Северной Двины реки Вычегда 20 километров. 33 километра до поселка Урдома Архангельской области и 23 километра до поселка Мадмас в Республике Коми. По прямой до поселка Яренск 20 километров. Ближе никаких населенных пунктов нет. В самом Шиесе уже десятилетия никто не живет. Кругом только тайга. И хотя решение об устройстве технопарка по размещению отходов из Москвы еще окончательно не принято — сейчас здесь по договору с РЖД ведутся работы по инженерной подготовке территории.

Из временного населения — сезонные вахтовые рабочие и обитатели таинственного вагончика, в котором также по вахтовому методу живут противники технопарка. И о тех, и о других в местом фольклоре закрепилась дурная слава. Впрочем, в этой истории вообще очень много мифотворчества и пока еще маловато здравого смысла. Как следствие — тлеющие конфликты.

Лучше места для пристанища отходам из Москвы найти трудно. Всего сутки — и поезд оказывается в безлюдном месте. Несмотря на бескрайние просторы нашей родины, найти другое такое же удобное место вряд ли будет легко.

Здесь как раз совпали необходимое и достаточное условия — и железнодорожный путь не слишком долгий, иначе технопарк никогда не окупится, и отсутствие под боком постоянного населения.

Однако многие жители Архангельской области и примкнувшие к ним граждане Республики Коми восприняли инновацию в штыки. Основной посыл эмоциональный — дескать возить мусор из Москвы «аморально». Понять в чем именно эта аморальность состоит — довольно затруднительно.

Положение подогревает довольно уникальная политическая ситуация, сложившая в регионе. В Архангельском областном Собрании депутатов из 47 членов — 22 представителя оппозиционных партий: ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», которые, мягко говоря, не остались в стороне от обсуждаемой проблемы и всей своей массой оказывают ощутимое давление на организаторов технопарка.

Поселок Урдома — и основной бенефициар будущего технопарка, и одновременно центр сопротивления. С одной стороны, будущие 500 рабочих мест для четырехтысячного поселка — окончательное и бесповоротное решение проблемы безработицы. С другой стороны, у жителей Урдомы есть, что называется, один существенный контрагрумент — через поселок проходит не только Северная железная дорога, обеспечивающая рабочими местами жителей.

Куда важнее, что здесь есть Труба, а именно крупная компрессорная станция «Газпрома».

Поэтому, в отличие от совершенно депрессивных соседей, Урдома выглядит вполне обеспеченным поселком, что видно и по домам, и по многочисленным магазинам и даже кафе. И особенно — по только что построенной новой школе. Таким образом, они вполне могут себе позволить выбирать между еще одной точкой экономической силы и «моральными» аспектами.

Чего не скажешь про жителей соседнего Яренска — центра Ленского района Архангельской области, — которые находятся в значительно менее выгодном экономическом положении. Поэтому многие из них и оказались среди двухсот человек, пришедших на встречу сторонников технопарка с его организаторами.

Блэкаут

Надо сказать, что мероприятие это могло закончиться примерно уже на десятой минуте, так толком и начавшись. Так как без всякого предупреждения в зале Дома культуры пропал свет, и люди были вынуждены выступать при свете осветительных приборов множества журналистов, посетивших мероприятие.

Как позже выяснилось, протестанты, будучи не в силах выключить свет в отдельно стоящем здании, отрубили от питания целый район поселка.

Ближе к концу мероприятия количество противников достигло критической массы — и стали слышны возгласы: «Позор!», после чего протестующие решились на штурм зала. Но встреча в этот момент как раз подошла к концу.

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Ворвавшиеся в зал несколько местных активистов сразу потребовали от присутствующих сознаться — кто из них из Урдомы, а, завидев знакомых, стали стыдить пришедших на собрание. Причем в словах, далеких от нормативной лексики. Среди подвергшихся остракизму оказался и предприниматель из Урдомы Сергей Литвинов. Заметим, он не является убежденным сторонником технопарка — он всего лишь за то, чтобы обсуждать проблемную стройку с властями и столичным бизнесом на равных.

«Жизнь у нас замечательная, если не учитывать то количество социально-экономических проблем, которые накопились на территории Урдомы и Ленского района в целом, — сказал нам в интервью Литвинов перед началом мероприятия. — И главная из них — это проблема несанкционированных свалок в районе. То есть мусор уже валяется под открытым небом, а способов и возможности его утилизировать нет никаких».

Народ в определенный момент понял, что так жить нельзя и надо что-то менять. Но, к сожалению, люди у нас не понимают тот момент, что мы хотим, чтобы у нас было как в Швеции или в Финляндии, но не хотим проходить тот эволюционный путь, который надо пройти. Сергей Литвинов предприниматель из Урдомы

Сергей Литвинов как истинный северянин не преминул воспользоваться открывающимися возможностями и организовал с товарищами Фонд развития Ленского района. Эта общественная организация уже добилась того, что с ней будет обсуждаться все, так или иначе связанное со строительством технопарка. «Сейчас у Ленского района появилась возможность использовать этот передовой опыт — применять самые лучшие технологии и сделать район пилотным проектом в Архангельской области, а может быть даже и в России. Этим обстоятельством Ленский район должен воспользоваться и навести порядок у себя на территории», — уверен Сергей Литвинов.

Среди ярых противников технопарка особенно выделялся бывший фермер Андрей Доника. В свои 70 лет он необычайно активен и эмоционален. Человек с редкой в этих местах молдавской фамилией был одним из тех первых фермеров еще ельцинского призыва, которые в современных экономических условиях вынуждены были закрыться. Причина: ближайшие станции Россельхознадзора остались только в Котласе и Сыктывкаре, и его мясному бизнесу пришел конец — слишком далеко стало ездить, чтобы сертифицировать продукцию.

Посетовав на то, что многие его коллеги остались без работы, а новую найти очень трудно, Андрей Доника сказал, что он не против технопарка, и даже отметил, что местный бюджет только выиграет от этого. Но у бывшего предпринимателя такая точка зрения: «Я не против. Но вначале надо мусоросжигательный завод построить, а не мусор привозить». По крайней мере, уже какая-то более рациональная точка зрения, вокруг которой можно было бы говорить дальше. Но, увы, эмоции мешают любому диалогу. Хотя стоит заметить, что и против мусоросжигательных заводов протестуют экологи по всему миру, и на этот счет какой-то определенной точки зрения у всех ученых нет.

Отличия технопарка от свалки

Если послушать противников технопарка здесь в Урдоме, может сложиться мнение, что правительство столицы при пособничестве местных властей просто решили угробить уникальную природу Русского Севера. Конечно, с любым упрощением легче добиваться политических выгод. Серьезный же разговор требует более компетентного подхода. И пока в этом бессмысленном перетягивании каната противники технопарка выглядят голословными.

Один из самых впечатляющих лозунгов у них: «Свалка на болоте — геноцид народа».

«Мы провели полномасштабные изыскания на территории, где возможно будет размещен этот экотехнопарк, и не выявили никаких факторов, мешающих осуществлению проекта, в том числе заболоченных мест, — между тем утверждает заместитель гендиректора по экологии “МосводоканалНИИпроект” Георгий Перельштейн. — Болото в этих местах действительно есть, но находится ближе к Урдоме и вне границ возможного технопарка. Поэтому попадание каких-либо вредных отходов с территории технопарка в Вычегду совершенно исключено».

По мнению эколога, будущий технопарк вообще будет практически герметичен, «поскольку мы делаем полномасштабный экран, — то есть многослойное техническое устройство, которое включает в себя дорнит. Затем идет песчаный слой и щебеночно-песчаная засыпка. Затем мы укладываем бентонитовые маты, которые сделаны из прессованной и прошитой глины», — продолжает мысль Перельштейн. — Далее мы кладем геосинтетический материал — полимер толщиной 2 миллиметра, специализированный как раз для таких вещей. Потом мы кладем дренажный слой и дренажную трубу. Дальше мы опять закрываем песком, дорнитом и щебеночно-песчаной смесью. То есть это пирог, полностью исключающий попадание чего-либо в грунтовые воды вообще.

А исполнительный директор компании «Технопарк» Олег Панкратов обращает внимание на то, что весь мусор будет собран в брикеты, которые представляют из себя спрессованные (предварительно измельченные) отходы. Они прессуются на шредере размером от 25 до 30 сантиметров. Фракция спрессовывается при очень большом давлении в 80−100 бар.

«Таким образом внутри исключается возможность существования воздушных пор, и тюк получается очень плотный», — утверждает Панкратов. — Это позволяет исключить любые процессы гниения и разложения внутри. Мы понимаем, что даже через 20−30 лет мы вскроем этот тюк, как это делают везде в Европе, и можем в дальнейшем его переработать или подвергнуть термической обработке или любой другому виду технологии, которая к этому времени будет доступна. То есть мы полностью исключаем процессы гниения и разложения отходов.

По сути речь идет о создании новой промышленной отрасли не только в регионе, но и в России. И вот именно на этот момент не хотят обращать внимание противники строительства технопарка.

«Мы гарантируем качество очистных сооружений. Мы гарантируем качество противофильтрационных мембран и экранов, — продолжает мысль Олег Панкратов. — Также могу сказать, что по результатам исследований уровень грунтовых вод достаточно низкий — грунтовой воды практически нет. Поэтому с уверенностью могу сказать, что никакого вреда размещение объекта не нанесет. Также будет обеспечен мониторинг воздуха, воды, мониторинг подземных вод — путем установки специальных датчиков и проведения специальных отборов проб. Результаты эти будут общедоступны, и мы будем постоянно знать, что у нас происходит с объектом».

Выгода для местного населения

Противники технопарка, кажется, сознательно игнорируют те выгоды, которые Ленский район Архангельской области приобретет после строительства технопарка. А если быть точнее — еще задолго до его открытия. Тем более что в области намерены реализовать поистине уникальный для России проект, имеющий, в том числе и социальную составляющую.

В частности, с середины декабря 2018 года инвестором организована бесплатная переправа легковых автомобилей для всех жителей Урдомы и Ленского района через Вычегду — договор заключен на весь 2019 год. Кроме того, уже выделено 17 миллионов рублей на приобретение светодиодных светильников в Урдоме, автомобилей скорой медицинской помощи, автобуса для пассажирских перевозок и другие нужды района.

Между тем в рамках межбюджетного трансферта правительство Москвы выделяет Архангельской области порядка шести миллиардов рублей за три года, говорит Олег Панкратов. «Эти средства будут использованы в том числе для программы локализации и реабилитации несанкционированных свалок Архангельской области.

Мы в первую очередь говорим о том, что выделенные средства пойдут на то, чтобы организовать здесь раздельный сбор и устранить негативный вред, который уже сейчас нанесен экологии.

Деньги также будут потрачены на социально-экономическое развитие Архангельской области, в том числе Ленского района, в котором будут построены школы, отремонтированы дороги и будет произведен комплекс других мероприятий, которые сейчас активно обсуждаются с жителями".

Проектом также предусмотрено строительство очистных канализационных сооружений в Урдоме мощностью 800 кубических метров в сутки. Будет построен участок Фоминская-Слобочиково на дороге Заболотье-Сольвычегодск-Яренск, протяженностью 7,4 километра с мостом. Инвестор купит специализированную технику для коммунальных служб Урдомы, а именно каналопромывочную и вакуумную машины. Также будут приобретены автомобили скорой̆ медицинской̆ помощи. Будет построена начальная школа на 320 мест и куплен автобус для перевозок по маршруту Урдома — Яренск.

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К тому же стоит отметить, что относительно стройки ничего пока не решено. И будь протестующие жители чуть порациональнее, они не преминули бы этим воспользоваться. Есть возможности для дальнейшего контроля. «После того как нам будет выделен участок в 300 гектаров, мы проведем полный комплекс инженерно-проектных изысканий и приступим к подготовке проекта оценки воздействия объекта на окружающую среду», — говорит Олег Панкратов. — Затем мы проведем общественные слушания, где услышим мнения всех жителей, и это мнение обязательно будет учтено в проекте. После этого мы перейдем непосредственно к проектированию. В случае получения положительного заключения государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы России мы сможем получить разрешение и приступить к строительству объекта.

Несколько бесед с жителями Урдомы, проведенные после собрания, заставили по-иному взглянуть на сложившуюся ситуацию. Правда, некоторые не захотели публичности. «У нас мало кто решится вот так высказаться за строительство этого технопарка. Как бы вроде считается, что мы все против. Хотя это далеко не так. Фильмов что ли зарубежных насмотрелись», — сказала на условиях анонимности работница сферы услуг поселка, кстати, в присутствии своих подруг.

Так-то все потихоньку говорят и о плюсах тоже. Хотя если уж совсем честно — пока бабы протестуют, их мужики уже работают в технопарке. И вот вам правда.

Думается, что более открытый разговор пошел бы только на пользу всем участникам процесса.