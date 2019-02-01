Астрономам удалось заглянуть в корону черной дыры

Источник: NASA

Получить подробную информацию о происходящем около горизонта событий позволило рентгеновское излучение. Черная дыра MAXI J1820+070 (или просто J1820) окружена диском из вращающегося и сжимающегося раскалённого вещества и короной: облаком частиц с очень высокой, порядка миллиарда градусов, температурой. При столь сильном нагреве вещество светится уже не видимым светом, а рентгеновским излучением, и это излучение можно обнаружить специальными космическими телескопами.

Используя установленный на борту МКС детектор NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), астрономы не только поймали рентгеновские лучи от J1820, но и смогли определить и проанализировать их компоненты. Испускаемое окрестностями черной дыры излучение состояло из свечения короны самого по себе, свечения короны, отраженного аккреционным диском и квантов, которые сначала поглотились плазмой в диске, а потом были испущены снова с небольшой потерей энергии.

NICER на борту МКС | Источник: NASA

Наблюдения велись несколько недель подряд после вспышки, случившейся, как считают ученые, из-за нестабильности аккреционного диска. За это время спектр излучения заметно изменился, указав на сжатие короны черной дыры. Она, по оценкам астрофизиков, стала в десять раз меньше: около 16 километров против изначальных 160.

Для астрономии это очень малое расстояние — в сообщении NASA приводится такая аналогия: изучать что-либо размером 160 километров на том расстоянии, которое отделяет нас от объекта MAXI J1820+070, это все равно что рассматривать с Земли ягоду, расположенную на орбите Плутона.

Ни один из существующих и даже проектируемых инструментов не в состоянии добиться столь высокого углового разрешения, однако в данном случае астрономы не получали детальных снимков, а работали с данными наблюдений в рентгеновском спектре.

Ключевую роль играла точность выделения излучения с той или иной длиной волны, а требования к разрешению картинки были невысоки — достаточно было лишь не путать J1820 с иными источниками.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/T8kJwGDwONo?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эрин Кара, представившая результаты исследования черной дыры на 23-ей встрече Американского астрономического общества и вместе с коллегами опубликовавшая статью в журнале Nature, указывает что J1820 имеет массу около десяти масс Солнца, но новые наблюдения показали сходство ее аккреционного диска с таковым у сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Корона черной дыры это все еще довольно загадочный объект и мы плохо понимаем, что она собой представляет. Но сейчас мы получили доказательства того, что эволюция всей системы черной дыры связано с эволюцией именно короны. Джек Стейнер другой автор исследования