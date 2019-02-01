Астрономам удалось заглянуть в корону черной дыры
Исследователи NASA описали события, происходящие всего в сотне километров от горизонта событий черной дыры. По астрономическим масштабам это практически вплотную к горизонту событий: той сфере,
Исследователи NASA описали события, происходящие всего в сотне километров от горизонта событий черной дыры. По астрономическим масштабам это практически вплотную к горизонту событий: той сфере,
Получить подробную информацию о происходящем около горизонта событий позволило рентгеновское излучение. Черная дыра MAXI J1820+070 (или просто J1820) окружена диском из вращающегося и сжимающегося раскалённого вещества и короной: облаком частиц с очень высокой, порядка миллиарда градусов, температурой. При столь сильном нагреве вещество светится уже не видимым светом, а рентгеновским излучением, и это излучение можно обнаружить специальными космическими телескопами.
Используя установленный на борту МКС детектор NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), астрономы не только поймали рентгеновские лучи от J1820, но и смогли определить и проанализировать их компоненты. Испускаемое окрестностями черной дыры излучение состояло из свечения короны самого по себе, свечения короны, отраженного аккреционным диском и квантов, которые сначала поглотились плазмой в диске, а потом были испущены снова с небольшой потерей энергии.
Наблюдения велись несколько недель подряд после вспышки, случившейся, как считают ученые,
Для астрономии это очень малое расстояние — в сообщении NASA приводится такая аналогия: изучать
Ни один из существующих и даже проектируемых инструментов не в состоянии добиться столь высокого углового разрешения, однако в данном случае астрономы не получали детальных снимков, а работали с данными наблюдений в рентгеновском спектре.
Ключевую роль играла точность выделения излучения с той или иной длиной волны, а требования к разрешению картинки были невысоки — достаточно было лишь не путать J1820 с иными источниками.
Эрин Кара, представившая результаты исследования черной дыры на 23-ей встрече Американского астрономического общества и вместе с коллегами опубликовавшая статью в журнале Nature, указывает что J1820 имеет массу около десяти масс Солнца, но новые наблюдения показали сходство ее аккреционного диска с таковым у сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
Корона черной дыры это все еще довольно загадочный объект и мы плохо понимаем, что она собой представляет. Но сейчас мы получили доказательства того, что эволюция всей системы черной дыры связано с эволюцией именно короны.
Новые данные приближают ученых к пониманию феномена, связанного с наиболее эффективным преобразованием массы в энергию после аннигиляции. Вблизи черных дыр в излучение переходит до половины массы поглощаемой материи, в то время как термоядерные реакции внутри звезд дают не больше долей процента.