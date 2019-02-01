Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американец почистил машину от снега ребенком (видео)
В США испытали российские «Торы»
Отец подделал документы и сбежал от полиции ради тяжелобольного сына
8 звезд, которые раскрутились в Голливуде благодаря знакомым
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Странные национальные костюмыЗачем грекам в бою нужны были помпоны на ботинках и что позаимствовали англичане у французов в битве при Ватерлоо
Ксения Собчак показала лицо 2-летнего сына
Королевский выход: будущая мама Меган Маркл посетила университет в Лондоне
В московской больнице скончалась пациентка, больная гриппом
Домашний труд разрушает здоровье женщин
Корея не приняла: Виктора Ана зовут обратно в Россию
Ирландская месть: когда Конор сразится с Хабибом
Клуни дня: актер и его благородная седина
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги
Американец почистил машину от снега ребенком (видео)
4 жуткие истории преступлений на дорогах
Арендаторы ужаснули семью оставленным после себя «порядком»
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
10Первое лунное затмение года
14:11 (мск), источник: Чердак

Астрономам удалось заглянуть в корону черной дыры

Исследователи NASA описали события, происходящие всего в сотне километров от горизонта событий черной дыры. По астрономическим масштабам это практически вплотную к горизонту событий: той сфере, из-под которой не вырывается даже свет.

Источник: NASA

Получить подробную информацию о происходящем около горизонта событий позволило рентгеновское излучение. Черная дыра MAXI J1820+070 (или просто J1820) окружена диском из вращающегося и сжимающегося раскалённого вещества и короной: облаком частиц с очень высокой, порядка миллиарда градусов, температурой. При столь сильном нагреве вещество светится уже не видимым светом, а рентгеновским излучением, и это излучение можно обнаружить специальными космическими телескопами.

Используя установленный на борту МКС детектор NICER (Neutron star Interior Composition Explorer), астрономы не только поймали рентгеновские лучи от J1820, но и смогли определить и проанализировать их компоненты. Испускаемое окрестностями черной дыры излучение состояло из свечения короны самого по себе, свечения короны, отраженного аккреционным диском и квантов, которые сначала поглотились плазмой в диске, а потом были испущены снова с небольшой потерей энергии.

NICER на борту МКС | Источник: NASA

Наблюдения велись несколько недель подряд после вспышки, случившейся, как считают ученые, из-за нестабильности аккреционного диска. За это время спектр излучения заметно изменился, указав на сжатие короны черной дыры. Она, по оценкам астрофизиков, стала в десять раз меньше: около 16 километров против изначальных 160.

Новость
Самый лучший снимок огромной черной дыры, пожирающей нашу галактику

Для астрономии это очень малое расстояние — в сообщении NASA приводится такая аналогия: изучать что-либо размером 160 километров на том расстоянии, которое отделяет нас от объекта MAXI J1820+070, это все равно что рассматривать с Земли ягоду, расположенную на орбите Плутона.

Ни один из существующих и даже проектируемых инструментов не в состоянии добиться столь высокого углового разрешения, однако в данном случае астрономы не получали детальных снимков, а работали с данными наблюдений в рентгеновском спектре.

Ключевую роль играла точность выделения излучения с той или иной длиной волны, а требования к разрешению картинки были невысоки — достаточно было лишь не путать J1820 с иными источниками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эрин Кара, представившая результаты исследования черной дыры на 23-ей встрече Американского астрономического общества и вместе с коллегами опубликовавшая статью в журнале Nature, указывает что J1820 имеет массу около десяти масс Солнца, но новые наблюдения показали сходство ее аккреционного диска с таковым у сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Корона черной дыры это все еще довольно загадочный объект и мы плохо понимаем, что она собой представляет. Но сейчас мы получили доказательства того, что эволюция всей системы черной дыры связано с эволюцией именно короны.
Джек Стейнер
другой автор исследования

Новые данные приближают ученых к пониманию феномена, связанного с наиболее эффективным преобразованием массы в энергию после аннигиляции. Вблизи черных дыр в излучение переходит до половины массы поглощаемой материи, в то время как термоядерные реакции внутри звезд дают не больше долей процента.

 Российские физики под присмотром китайского спутника грели небо над Нижним Новгородом
Выяснилось, как лишний жир на талии влияет на мозг
Генпрокуратура проверит три версии гибели группы Дятлова
Российскую актрису задержали в США за похищение ребенка
Судьба генерала. Как фотография сломала жизнь герою Вьетнама
США узнали об ускоренном развертывании Россией запрещенных ракет
Морозы в США заставили волосы девушки встать дыбом (видео)
Футболист сборной России перебрался в Европу
Из Третьяковки уволен сотрудник, «оцепеневший» при краже картины
Спорт
10 главных трансферов зимы в Европе Вот самые интересные переходы в январе 2019-го
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
Kia Rio стал почти внедорожником (наконец-то) С 1 февраля 2019 года стартуют продажи кросс-хэтчбеков Kia Rio X-Line, которые отличаются увеличенным до 195 мм дорожным просветом
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
Эталонно плохие арендаторы ужаснули российскую семью
Откуда взять стартовый взнос по ипотеке и что делать, если его нет и не будет
Россиянам пообещали годовой отдых от ипотеки
Может ли банк увеличить процент по уже взятой ипотеке?
Дети
Ксения Собчак показала лицо 2-летнего сына В сети появились редкие кадры с маленьким Платоном
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь