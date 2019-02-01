Ужасные морозы в США заставили волосы этой девушки встать дыбом. Буквально!

Ее зовут Тейлор Скаллон, и она просто решила на несколько секунд выйти из своего дома в Айове. Но этого вполне хватило, чтобы вся ее густая шевелюра окоченела и застыла, как при самом мощном стайлинге. Однако, судя по ее смеху, именно такой лук она и хотела сделать.

Всего за один день это видео посмотрели полтора миллиона пользователей и активно делились под ним своими впечатлениями от нагрянувших морозов. Были и панические реакции, например, один парень написал: «О боже, значит, мои волосы могут обломаться?».

Причем повод для беспокойства действительно нешуточный. За эти дни температура в Айове опустилась до -46 градусов, а в среду один местный студент замерз там насмерть.