В Омске «гражданка СССР» получила российский паспорт в 63 года

Источник: ГУ МВД

Ранее в главке МВД РИА Новости сообщали, что пенсионерка долгое время не получала новый паспорт, потому что боялась административной ответственности, а денег на оплату штрафа, который составляет до 3 тысяч рублей, у нее не было. Из-за отсутствия паспорта женщина не могла оформить пенсию и рассчитывать на другие социальные льготы.

Новость Россиянка прожила 25 лет с советским паспортом и поплатилась

«Сегодня в четвертом отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Омску 63-летняя омичка получила свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Длительное время она не решалась обратиться для получения нового документа взамен выданного еще в СССР», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что об истории пожилой женщины им стало известно от региональных журналистов. Стражи порядка разобрались в сложной жизненной ситуации пенсионерки и помогли ей без штрафа заменить недействительный паспорт. В регионе для таких людей проходила межведомственная акция «Милосердие».