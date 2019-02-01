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15:04 (мск), источник: РИА Новости

В Омске «гражданка СССР» получила российский паспорт в 63 года

НОВОСИБИРСК, 1 фев — РИА Новости. Омская пенсионерка, которая вовремя не успела сменить советский паспорт на российский, а позже опасалась сделать это из-за грозившего ей штрафа, получила первый в своей жизни документ гражданина РФ, сообщает в пятницу УМВД по региону.

Источник: ГУ МВД

Ранее в главке МВД РИА Новости сообщали, что пенсионерка долгое время не получала новый паспорт, потому что боялась административной ответственности, а денег на оплату штрафа, который составляет до 3 тысяч рублей, у нее не было. Из-за отсутствия паспорта женщина не могла оформить пенсию и рассчитывать на другие социальные льготы.

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«Сегодня в четвертом отделе по вопросам миграции УМВД России по городу Омску 63-летняя омичка получила свой первый паспорт гражданина Российской Федерации. Длительное время она не решалась обратиться для получения нового документа взамен выданного еще в СССР», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что об истории пожилой женщины им стало известно от региональных журналистов. Стражи порядка разобрались в сложной жизненной ситуации пенсионерки и помогли ей без штрафа заменить недействительный паспорт. В регионе для таких людей проходила межведомственная акция «Милосердие».

«Неделю назад женщина сдала все необходимые документы, и уже сегодня стала обладательницей паспорта гражданина Российской Федерации. Теперь пожилая омичка сможет получать положенную ей государственную пенсию и льготы», — отметили в УМВД.

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