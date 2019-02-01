Культовую советскую группу приняли за Путина и Мадуро

Комментаторы отметили, что клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев очень похож на Мадуро, а солист Игорь Журавлев — на Путина. Один из пользователей сообщил, что «пришел посмотреть на Путина и Мадуро, но остался из-за музыки».

Многие юзеры оценили не только экстравагантный внешний вид музыкантов, но и саму композицию группы. Некоторые англоязычные комментаторы пошутили, что «пришло время объединить группу заново». В свою очередь русские пользователи оставили много комментариев, в которых ностальгировали по своей юности и хитам советской музыкальной сцены 1980-х.