Кайтсерфер совершил невероятный прыжок над песчаной косой

Кайтсерфер из Британии Олли Бридж совершил головокружительный прыжок, пролетев около 200 метров над песчаной косой возле Доулиша, на юге Девона. Экстремал поднялся на высоту 15 метров, а потом с успехом плавно приземлился в море.