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14:37 (мск), источник: Mail.ru Новости

Кайтсерфер совершил невероятный прыжок над песчаной косой

Свой полет он снял на видео.

Кайтсерфер из Британии Олли Бридж совершил головокружительный прыжок, пролетев около 200 метров над песчаной косой возле Доулиша, на юге Девона. Экстремал поднялся на высоту 15 метров, а потом с успехом плавно приземлился в море.

Свой трюк британец разместил в соцсети и отметил, что уже несколько месяцев мечтал сделать такой прыжок, но ждал идеальных приливов.

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