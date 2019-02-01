Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Якутская школа «Айыы Кыhата» отказалась принимать русскоязычных детей. Об этом сообщает News.Ykt.Ru.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Якутская школа «Айыы Кыhата» отказалась принимать русскоязычных детей. Об этом сообщает News.Ykt.Ru.
По данным портала, конфликтная ситуация возникла после того, как жители нового микрорайона города узнали о закрытии одной из школ и решили отправить детей в «Айыы Кыhата». Однако в учебном заведении отказались принимать заявления.
«Наши дома находятся совсем рядом с этой школой. Поэтому мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет, и она не будет принимать русскоязычных детей», — рассказала местная жительница Наталья.
Как отмечает издание, решение руководства поддержала часть родителей учащихся, которая считает, что «Айыы Кыhата» является национальной школой, а зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания».
«Мы против, поскольку это противоречит концепции обучения в “Айыы Кыhата”», — цитирует портал представителя родительского комитета школы.
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