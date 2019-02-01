Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей

Источник: РИА "Новости"

Новость Опоздавших семиклассников заставили просидеть урок в противогазах

По данным портала, конфликтная ситуация возникла после того, как жители нового микрорайона города узнали о закрытии одной из школ и решили отправить детей в «Айыы Кыhата». Однако в учебном заведении отказались принимать заявления.

«Наши дома находятся совсем рядом с этой школой. Поэтому мы были уверены, что никаких проблем не возникнет. Но директор сказала, что мест нет, и она не будет принимать русскоязычных детей», — рассказала местная жительница Наталья.

Как отмечает издание, решение руководства поддержала часть родителей учащихся, которая считает, что «Айыы Кыhата» является национальной школой, а зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания».