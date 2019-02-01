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15:07 (мск), источник: Российская газета

Названо имя богатейшего человека в истории Земли

Ученые представили публике средневековую рукопись «Каталонский атлас», на которой в центре мира изображен самый богатый человек в истории.

Источник: Bibliothèque nationale de France

Как сообщает Live Science, уникальный атлас XIV века представлен на выставке, которая открылась в музее искусств Северо-Западного университета (США). Она рассказывает об огромных богатствах и влиянии Африки в средние века.

Карта была создана на средиземноморском острове Майорка в 1375 году. На ней изображен Манса Муса — правитель империи Мали, который признан богатейшим человеком в истории.

Он полностью контролировал добычу золота в регионе, а золото Мали в то время было самым чистым и востребованным.

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«Трудно представить, чтобы кто-то сегодня обладал таким же богатством, какое было у него, — говорит сотрудник музея Бикфорд Берзок. — Муса имел неограниченный доступ ко всем ресурсам своей империи».

Малийское золото, в частности, использовалось для чеканки динаров, которые в XIV веке были доминирующей валютой. На то, что их чеканили из золота Мусы, указывают недавно расшифрованные арабские тексты того времени.

Считается, что Муса был единственным человеком в истории, который единолично регулировал цены на золото. Известна история о том, как он совершил хадж в Мекку в 1324—1325 гг. По пути правитель щедро раздавал золото беднякам и покупал товары за огромные суммы. Это привело к девальвации золота в крупных городах того времени.

Еще одним важным источником доходов была добыча соли. К слову, выставка будет работать до 21 июля 2019 года. Затем ее перевезут в музей Ага Хана в Онтарио, а весной 2020 года экспонаты выставят в Смитсоновском национальном музее африканского искусства в Вашингтоне.

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