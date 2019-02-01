Рекордные морозы научили американцев замораживать штаны

Участники флешмоба выставляют на улицу вымоченные штаны, замерзшие из-за отрицательной температуры, под хештегом #frozenpants.
Некоторые не остановились на штанах. В аккаунте шерифа чикагского округа в Миннесоте опубликовали фотографии замороженной на улице полицейской формы.
Академия боевых искусств Kickin 'It заморозила две формы каратэ так, будто бы они дерутся.
Как сообщает издание Kansas City, аномальные морозы позволили людям опробовать новые развлечения: некоторых озаботило, может ли лапша замерзнуть настолько сильно, чтобы стать с палочками единым целом.
Накануне сообщалось, что рекордные морозы обрушились на Чикаго, температура опустилась до минус 30 градусов. Ниже такой отметки температура в городе падала лишь один раз — в 1985 году.