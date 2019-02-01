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15:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Рекордные морозы научили американцев замораживать штаны

Аномальные морозы спровоцировали в США появление нового челленджа в социальных сетях под названием «ледяные штаны». Американцы замораживают свои джинсы и выкладывают фотографии в социальные сети.

Участники флешмоба выставляют на улицу вымоченные штаны, замерзшие из-за отрицательной температуры, под хештегом #frozenpants.

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Некоторые не остановились на штанах. В аккаунте шерифа чикагского округа в Миннесоте опубликовали фотографии замороженной на улице полицейской формы.

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Академия боевых искусств Kickin 'It заморозила две формы каратэ так, будто бы они дерутся.

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Как сообщает издание Kansas City, аномальные морозы позволили людям опробовать новые развлечения: некоторых озаботило, может ли лапша замерзнуть настолько сильно, чтобы стать с палочками единым целом.

Накануне сообщалось, что рекордные морозы обрушились на Чикаго, температура опустилась до минус 30 градусов. Ниже такой отметки температура в городе падала лишь один раз — в 1985 году.

Справка
Как пережить морозы. Советы экспертовЧто делать при обморожении и как правильно одеваться, как оживить автомобиль и заставить работать неприспособленный к низким температурам гаджет, как утеплить квартиру и какие фильмы про выживание в стужу посмотреть.

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