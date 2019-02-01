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18:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Граждане обнаружили себя не на том пути

Рейтинги власти медленно снижаются.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За последний месяц уровень одобрения главы государства снизился с 64,6% до 61%, свидетельствуют опросы ВЦИОМ. По данным «Левада-центра», 45% респондентов полагает, что «страна идет по неверному пути», — таких россиян впервые стало больше, чем тек, кто считает, что Россия идет в «верном направлении». Эксперт объясняет это тем, что граждане «давно не видели хороших новостей».

Согласно данным опроса ВЦИОМ (проводился 21—27 января), деятельность президента не одобряют 30,1% респондентов (месяц назад эта цифра составляла 26,8%). Одобряют работу главы государства 61% опрошенных (месяц назад — 64,6%).

Больше половины респондентов (51,4%) не одобряет деятельность премьера Дмитрия Медведева (месяц назад — 48,9%). Количество поддерживающих работу главы правительства за этот период сократилось с 36,9% до 33,8%, следует из опроса ВЦИОМ.

Из опросов «Левада-центра» следует, что за год уровень одобрения деятельности Дмитрия Медведева на нынешнем посту снизился меньше, чем президента. Работу премьера одобряет 33% респондентов (не одобряет 66%). В январе 2018 года так отвечало 42% и 56% соответственно. Деятельность Владимира Путина год назад одобряло 80% (не одобряло 18%). Теперь эти показатели составляют 64% и 34%, следует из опроса «Левада-центра», проведенного 25—31 января.

Ведущий эксперт Центра политтехнологий Алексей Макаркин поясняет, что затяжное падение рейтингов власти связано с «отсутствием хороших новостей»:

Цены растут, в экономике стагнация. Люди уже устали, экономические трудности продолжаются с 2014 году, какое-то время действовали компенсаторные механизмы, например Крым, но они уже почти не работают». Кроме того, по словам эксперта, россияне начинают «двойственно относиться к внешней политике.

Постепенно растет недоверие к политикам, выяснил ВЦИОМ. Владимиру Путину не доверяет 8,1% опрошенных (месяц назад — 6,9%). Доверяют же ему как политику 32,2% россиян (было 36,5%). На втором месте после него — министр обороны Сергей Шойгу (13,5%), но и его показатели падают. Дмитрию Медведеву доверяют только 7,4% граждан (месяц назад — 8,3%), не доверяют — 25,2% (месяц назад — 24%).

По словам Алексея Макаркина, идет «медленная эрозия рейтингов власти», но обвала пока нет. Политолог полагает, что громкие процессы, такие как арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, сейчас почти не влияют на рейтинги руководства страны. «Те, кто власти не доверяет, и так считают, что элиты коррумпированы. Для тех, кто власть одобряет и доверяет ей, идет справедливая борьба с коррупцией и злоупотреблениями», — заключает эксперт.

Отметим, что согласно опросам «Левада-центра» впервые число граждан, которые полагают, что страна движется в неправильном направлении (45%), превысило число тех, кто считает, что она движется по верному пути (42%). Год назад о «верном направлении движения» России говорили 55%, о неправильном — 28% респондентов.

Андрей Перцев

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