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21:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Скабеева возмутилась слухами о своей зарплате в четыре миллиона рублей

Российская журналистка и ведущая ток-шоу «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева опровергла информацию о том, что ее месячный заработок составляет несколько миллионов рублей. Об этом она заявила в беседе с Ura.ru.

Источник: РИА "Новости"

Она заметила, что данные циркулируют в социальных сетях и распространяются без ссылки на какой-либо источник.

«Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Кто это делает и главное зачем все это происходит — очень большой вопрос», — заверила Скабеева.

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Издание отмечает, что распространение информации началось с Twitter-аккаунта @Fake_MIDRF. Автор профиля 31 января опубликовал пост, в котором заявил со ссылкой на «источник в Останкино», что зарплата Скабеевой составляет четыре миллиона рублей в месяц.

Ранее Скабеева рассказала, как представитель украинской делегации ПАСЕ Борислав Береза оскорбил и толкнул ее во время интервью вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко. Она констатировала, что подобное поведение показывает, что «власть в стране захватили бандиты и хулиганы».

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