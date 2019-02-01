Скабеева возмутилась слухами о своей зарплате в четыре миллиона рублей
Российская журналистка и ведущая
Российская журналистка и ведущая
Она заметила, что данные циркулируют в социальных сетях и распространяются без ссылки на
«Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Кто это делает и главное зачем все это происходит — очень большой вопрос», — заверила Скабеева.
Издание отмечает, что распространение информации началось с
Ранее Скабеева рассказала, как представитель украинской делегации ПАСЕ Борислав Береза оскорбил и толкнул ее во время интервью