Скабеева возмутилась слухами о своей зарплате в четыре миллиона рублей

Источник: РИА "Новости"

Она заметила, что данные циркулируют в социальных сетях и распространяются без ссылки на какой-либо источник.

«Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Кто это делает и главное зачем все это происходит — очень большой вопрос», — заверила Скабеева.

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Издание отмечает, что распространение информации началось с Twitter-аккаунта @Fake_MIDRF. Автор профиля 31 января опубликовал пост, в котором заявил со ссылкой на «источник в Останкино», что зарплата Скабеевой составляет четыре миллиона рублей в месяц.