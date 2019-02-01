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20:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия создаст «Союз-7»

Россия создаст ракету «Союз-7» («Волга»), сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Носитель разработают в рамках проекта по сверхтяжелой ракете «Енисей». Первая ступень «Союза-7» станет центральным блоком сверхтяжелого носителя, тогда как первая ступень «Союза-5» («Иртыш») послужит боковым ускорителем.

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Ракеты «Союз-5» и «Союз-7» будут отличаться двигателем первой ступени. Первая ракета получит силовой агрегат РД-171МВ, вторая — РД-180. Эскизный проект «Волги», согласно источнику, должен быть готов к концу 2019 года.

В ноябре 2018 года о разработке ракеты «Союз-7» заявили в S7 Space (владелец космодрома «Морской старт»). Однако тогда в частной российской компании под «Союзом-7» подразумевали версию «Союз-5» с многоразовой первой ступенью.

Производителем «Союза-5», «Союза-7» и «Енисея» станет самарский ракетно-космический центр «Прогресс». «Иртыш» должен полететь с космодрома Байконур в 2022 году, «Енисей» — с Восточного в 2028 году.

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