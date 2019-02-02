В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера»

Подводные лодки U-23, U-19 и U-20 немецких ВМС были затоплены в 1944 году у берегов Турции. Долгое время их местонахождение оставалось неизвестным, из-за чего субмарины прозвали «потерянным флотом Гитлера».

Более десяти лет назад Сельчук обнаружил карту, на которой командир U-23 обозначил место выхода своего экипажа на берег. После этого он начал поиски этой и других субмарин. Впоследствии к его работе присоединились турецкие ВМС. Совместные поиски заняли около четырех лет.

Как оказалось, U-23 находилась неподалеку от турецкого города Агва, а U-19 и U-20 лежали на глубине от 25 до 300 метров около берегов Стамбула.

По словам Хакана Аслана, руководителя программы Blue passion, занимавшейся съемками документального фильма, команда гордится проделанной работой, которая помогла больше узнать о том, что происходило в годы Второй мировой войны.