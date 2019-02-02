По приговору революционного карнавала

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Власти Венесуэлы отмечают 20 лет вступлению в должность президента республики Уго Чавеса и, соответственно, начала Боливарианской революции. К юбилейной дате страна оказалась на грани гражданской войны. Так что в субботу на улицы венесуэльских городов выйдут не только участники проправительственных праздничных манифестаций, но и сторонники самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо.

Сам лидер оппозиции уверен, что в подвешенном состоянии страна будет находиться недолго — и поможет ей поддержка Запада, который усиливает давление на Каракас. Москва по-прежнему считает легитимным лидером Николаса Мадуро, однако вчера в Кремле дали понять, что рассчитывают на «взаимовыгодное сотрудничество» с Венесуэлой «вне зависимости от развития политической ситуации» там. Наладить взаимодействие с РФ попытался и Хуан Гуайдо.

С революционным настроем

«В субботу исполняется двадцать лет Боливарианской революции, и я не останусь дома. Давайте выйдем на проспект Боливара в Каракасе, чтобы защитить наши победы от нападок империализма», — призвал сограждан Диосдадо Кабельо, глава Конституционной ассамблеи (созданного чавистами в 2017 году и контролируемого ими парламента).

2 февраля 1999 года в должность президента Венесуэлы вступил Уго Чавес, провозгласив начало кардинальных экономических и социальных изменений левого толка — Боливарианской революции. Она, как не устают повторять власти страны, продолжается и по сей день.

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Впрочем, другая часть венесуэльского общества в эти же дни участвует в иной революции. Сегодня в десятках городов страны пройдут многотысячные акции в поддержку Хуана Гуайдо — оппозиционного политика, который 23 января провозгласил себя временным главой государства. Накануне он рассказал, что силовики пытались запугать его самого и членов его семьи, но проведению акции это не помешает. «Наш ответ ясен: мы продолжим выходить на улицу, требуя проведения свободных выборов», — заявил он, выйдя к журналистам с 20-месячной дочерью на руках.

Уверенность господина Гуайдо в своей грядущей победе объясняется, в частности, растущей поддержкой на международной арене. Хотя согласовать единую позицию ЕС по поводу признания Хуана Гуайдо легитимным лидером не удалось, вчера глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам заседания глав МИДов рассказала о возможности расширения черного списка, куда входят соратники Николаса Мадуро.

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При этом госпожа Могерини добавила, что все санкции — как действующие, так будущие — направлены не против венесуэльского народа, а против «конкретных лиц, которые применяют насилие и разрушают демократию».

Наиболее решительно же настроены США — эта страна первой поддержала Хуана Гуайдо. Вчера советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил: Вашингтон не исключает любых вариантов действий в отношении Венесуэлы, однако речи о возможном военном вмешательстве не идет.

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Пока Вашингтон планирует действовать путем санкций. Наложенные на этой неделе ограничительные меры (в частности, запрет на проведение сделок с государственной нефтяной компанией PDVSA) в США объясняют в первую очередь заботой о венесуэльских гражданах. «В основе нашей политики лежит защита активов, которые по праву принадлежат венесуэльскому народу. А в данном случае президенту Хуану Гуайдо и Национальной ассамблее (ее контролируют противники чавизма.— “Ъ”), которые этот народ представляют», — заявила в четверг помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Кимберли Брайер. По ее словам, американские власти «и дальше будут предпринимать шаги по защите этих активов».



Эти новые санкции куда жестче, чем предыдущие ограничения, которые США накладывали на страну, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Раньше речь шла об ограничениях на покупку долговых обязательств со сроком погашения более 90 дней. А сейчас американским юридическим и физическим лицам с Венесуэлой вообще запрещено иметь дело. Иван Тимофеев программный директор Российского совета по международным делам

«Были, конечно, выпущены генеральные лицензии, согласно которым делались исключения, и нефть можно покупать, но деньги будут поступать на определенный счет, а не в правительство Венесуэлы».

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У Николаса Мадуро практически нет возможности ответить на эти санкции эффективно, объясняет Иван Тимофеев. «Он может вообще остановить поставки нефти в США и показать, что на самом деле владеет ситуацией. Но денег он от этого не получит, — рассуждает эксперт.— У американцев будут проблемы, у южных штатов будут сложности в получении сырья для переработки, но Мадуро этим свои проблемы не решит».

Пытаясь найти выход из ситуации и хотя бы немного пополнить запас валюты, власти Венесуэлы решили расстаться с частью своего золотого запаса. Во всяком случае, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в Каракасе, который утверждает: Центробанк республики планирует в ближайшие дни продать ОАЭ около 15 тонн золота, а всего эмиратам будет продано 29 тонн. В тот же день «Новая газета» опубликовала материал, где предполагала, что за последние две недели грузовой самолет Boeing 757 российской частной авиакомпании «Ерофей» уже дважды доставлял в Каракас наличные деньги, возможно, полученные с продажи в ОАЭ хранившегося в РФ венесуэльского золота.

Мадуро не только нуждается в зарубежной военизированной поддержке, чтобы удерживать в руках остающиеся нити своей провальной диктатуры, но и, как показывают сообщения, вывозит активы Венесуэлы самолетами. Он крадет ресурсы у народа, чтобы платить за российское вмешательство. Джон Болтон (Twitter) советник президента США по национальной безопасности



В Москве отрицают информацию как об отправке в Венесуэлу российских наемников, так и об участии в операциях с венесуэльским золотом. «Ни Кремль, ни правительство к этому никакого отношения не имеют», — заверил вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Зависимость от военных

Несмотря на влияние санкций на экономику, в венесуэльском конфликте «ключ к разрешению ситуации находится в руках армии», объясняет «Ъ» декан экономического факультета РУДН Юрий Мосейкин. «С одной стороны, последние санкции — это самый серьезный удар по экономике Венесуэлы, — говорит он.— И Вашингтону ничего не стоит обвалить всю экономику страны, потому что основная часть экспорта венесуэльской нефти идет через США». С другой стороны, с помощью экономического давления США не могут добиться своей главной цели — заставить Николаса Мадуро уйти. «Он декларирует свою готовность к диалогу с оппозицией, но ее представители не хотят встречаться и обсуждать проблемы. А если оппоненты Мадуро не пойдут ему навстречу, он будет жестко действовать в русле своей политики», — считает эксперт, поясняя, что уйти в отставку для действующего президента — недопустимый вариант.

Армия тем временем остается на стороне президента — несмотря на гарантии амнистии и тайные встречи с Хуаном Гуайдо. Однако причиной этого может быть именно недостаточное финансовое давление на правительство, считает преподаватель Военно-морского колледжа Соединенных Штатов Наунихал Сингх.

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«Все сообщения указывают на то, что им (военным.— “Ъ”) хорошо платят», — рассуждает эксперт в Twitter, называя это основным фактором проправительственной позиции армии. Также он добавляет, что руководители вооруженных сил «могут быть идеологически привязаны к Мадуро».

С этим тезисом солидарен и Юрий Мосейкин. «Военные еще при Уго Чавесе стали достаточно привилегированным слоем, — напоминает он.— И все руководители заняли свои посты благодаря Чавесу и Мадуро и являются приверженцами их политики». «В то же время я сомневаюсь в прочности боливарианской идеологии, если генералам перестанут платить их деньги», — продолжает Наунихал Сингх, предполагая: Хуан Гуайдо пытается предложить им «более выгодную сделку», но его предложения «могут не вызывать доверия». «На месте Мадуро я бы прямо сейчас договаривался с Россией и Китаем о поставках еды низшим военным чинам, и этого было бы достаточно, чтобы заставить их поверить в то, что продолжать поддерживать правительство более выгодно», — заключает господин Сингх.

В сослагательном наклонении

Напомним, что РФ и Китай (наряду с Белоруссией, Боливией, Ираном, Кубой, Никарагуа, Сальвадором, Турцией, Абхазией и Южной Осетией) заняли сторону Николаса Мадуро.

Господин Гуайдо — спикер парламента, он для нас не является главой государства, мы не признаем этот его статус. Дмитрий Песков пресс-секретарь российского президента

При этом Москва готова быть посредником и принимать участие в различных форматах по урегулированию венесуэльского кризиса. Так, Уругвай и Мексика 7 февраля созывают конференцию в Монтевидео, в которой примут участие более десяти стран и международных организаций.

Вчера посол России в Мексике Виктор Коронелли заявил «РИА Новости», что «официального приглашения российской стороне» пока не поступало, но ее участие в форуме было бы востребовано.

Теоретически может она присоединиться и к формату, который был одобрен накануне Евросоюзом — международной контактной группе по Венесуэле.

«Возможны различные форматы взаимодействия как внутри группы, так и с третьими странами», — заявил вчера посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, давая понять, что двери для Москвы открыты.

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Тем временем власти РФ к концу недели, похоже, в полной мере осознали, что делать ставку только на одну из сторон венесуэльского конфликта рискованно. Дмитрий Песков вчера дал понять, что Москва не исключает любого развития событий в охваченной волнениями республике: «В любом случае, вне зависимости от развития политической ситуации в Венесуэле мы надеемся и рассчитываем на продолжение и дальнейшее развитие наших торгово-экономических отношений и взаимовыгодного сотрудничества». В МИД Китая, кстати, выступили с аналогичным заявлением:

Николас Мадуро остается законным президентом, но «вне зависимости от того, как изменится ситуация, сотрудничеству двух стран это ни в коей мере не навредит».

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Хуан Гуайдо тем временем утверждает, что России и Китаю не стоит его опасаться. Еще весной прошлого года в интервью «Ъ» политик говорил: «Мы хотим поддерживать отношения с Россией. В этом не должно быть никакого сомнения. Для США, Колумбии, всего мира хуже с Мадуро, чем было бы с оппозицией. Это правительство — плохое для всех». Из опубликованного в четверг интервью агентству Reuters следует, что его позиция осталась прежней. «России и Китаю наиболее выгодна стабильность и смена власти. Мадуро не защищает Венесуэлу, он не защищает ничьи инвестиции, он — плохой вариант для этих стран», — сказал господин Гуайдо.

И добавил, что отправил по этому поводу в Москву и Пекин некие письма.