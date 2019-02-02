Гриппная охота: как противостоять нарастающей эпидемии вируса

Источник: РИА "Новости"

В среду, 30 января, на совещании с членами правительства министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила президенту о существенном превышении эпидемиологического порога заболеваемости гриппом в 23 регионах страны. Эпидемию ждали. Если в прошлом году Минздрав не угадал с вакциной — не совпала со штаммом циркулирующего гриппа, то на этот раз попали в точку. Удивляться нечему — вирус постоянно точно «заигрывает» с медиками, меняя модификации. Но борьба продолжается. Об эпидемиологической обстановке в стране, мерах и способах противостояния вирусу — читайте в материале «Известий».

Помощь на подходе

По прогнозам, эпидемия вируса в этом году будет средней интенсивности и окончательно затихнет к апрелю. Уже распознали тип — преимущественно это штамм вируса гриппа А (H1N1, известный как свиной грипп).

По статистике Минздрава, еженедельный эпидпорог превышен на 26,5%, но интенсивность вируса довольно низкая, сравнимая с обычными показателями этого времени года.

Рост заболеваемости придется на ближайшую неделю, но эпидемиологи надеются, что серьезных проблем удастся избежать не только сейчас, но и в будущем: в России разработаны три препарата универсальных вакцин против гриппа, два из которых уже прошли первую фазу испытаний.

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«Два наших научных центра Минздрава разработали в 2018 году три препарата универсальных вакцин против гриппа, прежде всего против пандемического гриппа, которые направлены против консервативного эпитопа гриппа, не меняющегося при изменении штамма. И два препарата уже закончили первую фазу клинических исследований с очень хорошим результатом, высокоэффективным. И это безопасные вакцины», — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с президентом.

По словам министра, теперь в нашей стране создан арсенал вакцин, которые защитят пациентов при любом антигенном дрейфе вируса гриппа в случае возникновения пандемических штаммов, в том числе птичьего гриппа. Один препарат уже зарегистрирован, второй планируют зарегистрировать ближе к осени.

Внеплановые каникулы

В то время как в Японии отмечают рекордную заболеваемость гриппа — более 2,2 млн больных, локальные вспышки инфекционного заболевания заметны и в 23 регионах России.

Самые высокие показатели сейчас в Бурятии, Республике Саха — Якутия, Еврейской автономной области — эпидемиологический порог здесь превышен в два раза. Гриппом атакованы Дальний Восток и Сибирь — рост заболеваемости более чем на 30%. Вирус распространяется в Центральном, Северо-Западном, Приволжском округах.

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«На 34 территориях области полностью закрыты 228 школ, частично закрыты 32 школы, всего 146 классов. Полностью закрыты 23 детских сада, частично закрыты 65 детсадов, всего 133 группы», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Кемеровской области. Грипп закрывает школы и детские сады в Алтайском крае, Иркутской, Мурманской, Свердловской областях. Кстати, в Екатеринбурге школы закрыты, а в детские сады пускают только привитых детей.

В каждом регионе сформирован двухнедельный несгораемый запас средств индивидуальной защиты и лекарств против гриппа. Развернуто более 100 тыс. инфекционных коек, и есть дополнительный резерв. Более 15 тыс. реанимационных коек. За последние два года мы переоснастили все инфекционные реанимации, — успокаивает министр здравоохранения РФ.

Операция «чистые руки»… и телефон

Как защититься от гриппа и ОРВИ? Универсальный совет, аксиома от президента: «Для того чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом». Вероника Скворцова добавит: и участвовать в вакцинации. В рамках проекта «Здоровье» в 2018 году собирались привить как минимум 45% россиян. В итоге даже перевыполнили план — вакцинированы 49%, почти половина страны, или более 70,8 млн человек. Из них детей — 18,4 млн (63%), беременных женщин — 207,8 тыс. В кампанию активно включились и работодатели — отправили на вакцинацию более 5,8 млн человек.

Вообще с 2006 года, за время действия национального проекта «Здоровье», заболеваемость гриппа снизилась в 13 раз.

И этому есть объяснение, пишет «Российская газета»: те, кто привился, болеют реже или в достаточно легкой форме, да и в целом уже прошедшие вакцинацию создают так называемый «общественный» иммунитет, как бы тормозя распространение вируса.

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Во время эпидемии прививаться не рекомендуют, бессмысленно: организму это вряд ли поможет, наоборот, усилите вирусную атаку.

«Сейчас это бесполезно. Прививаться нужно за месяц до эпидемии — осенью, тогда будет иммунитет. Я не понимаю, почему люди не прививаются. Грипп — это единственная смертельная болезнь (если не брать чуму и холеру), от которой есть прививка. Почему люди не понимают, что есть, пусть и небольшой, шанс умереть от гриппа? Раз в год привиться от гриппа — это всё равно что каждый день чистить зубы. Это гигиена», — считает профессор, советник директора Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей Владимир Таточенко.

В сезон эпидемии медики советуют избегать массовых гуляний, чаще мыть руки (элементарный совет, которым многие пренебрегают) и следить за чистотой электронных устройств, которые подносите к лицу.

Заболевание развивается, когда вирус попадает на слизистые оболочки, поэтому руки нужно всегда держать в чистоте и периодически обрабатывать. Дезинфицировать все предметы, которыми человек пользуется, держит в руках. Придя домой, тщательно умываться, промывать глаза, нос, полоскать рот. Анна Попова глава Роспотребнадзора

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Больше гулять и регулярно проветривать помещения. Но если вирус все-таки атаковал, ни в коем случае не заниматься самолечением (тем более что грипп можно перепутать с заболеваниями с похожей симптоматикой), тут же обратиться к врачу и строго выполнять рекомендации.

«Кроме этого, рекомендуется обильное питье — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше», — уточняют в Роспотребнадзоре. Добавьте в рацион лук и чеснок, продукты, богатые витамином С.

В общественных местах специалисты советуют надевать медицинские защитные маски. Как говорил когда-то бывший главный санитарный врач России, женщин они точно сделают привлекательными.

«В маске видны только глаза, а у женщины самая красивая часть анатомии — это глаза», — подметил еще в 2013 году Геннадий Онищенко.