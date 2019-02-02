Гриппная охота: как противостоять нарастающей эпидемии вируса
В Минздраве заявили о новых вакцинах против инфекционной болезни.
В Минздраве заявили о новых вакцинах против инфекционной болезни.
В среду, 30 января, на совещании с членами правительства министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила президенту о существенном превышении эпидемиологического порога заболеваемости гриппом в 23 регионах страны. Эпидемию ждали. Если в прошлом году Минздрав не угадал с вакциной — не совпала со штаммом циркулирующего гриппа, то на этот раз попали в точку. Удивляться нечему — вирус постоянно точно «заигрывает» с медиками, меняя модификации. Но борьба продолжается. Об эпидемиологической обстановке в стране, мерах и способах противостояния вирусу — читайте в материале «Известий».
По прогнозам, эпидемия вируса в этом году будет средней интенсивности и окончательно затихнет к апрелю. Уже распознали тип — преимущественно это штамм вируса гриппа А (H1N1, известный как свиной грипп).
Рост заболеваемости придется на ближайшую неделю, но эпидемиологи надеются, что серьезных проблем удастся избежать не только сейчас, но и в будущем: в России разработаны три препарата универсальных вакцин против гриппа, два из которых уже прошли первую фазу испытаний.
«Два наших научных центра Минздрава разработали в 2018 году три препарата универсальных вакцин против гриппа, прежде всего против пандемического гриппа, которые направлены против консервативного эпитопа гриппа, не меняющегося при изменении штамма. И два препарата уже закончили первую фазу клинических исследований с очень хорошим результатом, высокоэффективным. И это безопасные вакцины», — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с президентом.
По словам министра, теперь в нашей стране создан арсенал вакцин, которые защитят пациентов при любом антигенном дрейфе вируса гриппа в случае возникновения пандемических штаммов, в том числе птичьего гриппа. Один препарат уже зарегистрирован, второй планируют зарегистрировать ближе к осени.
Самые высокие показатели сейчас в Бурятии, Республике Саха — Якутия, Еврейской автономной области — эпидемиологический порог здесь превышен в два раза. Гриппом атакованы Дальний Восток и Сибирь — рост заболеваемости более чем на 30%. Вирус распространяется в Центральном,
«На 34 территориях области полностью закрыты 228 школ, частично закрыты 32 школы, всего 146 классов. Полностью закрыты 23 детских сада, частично закрыты 65 детсадов, всего 133 группы», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на
В каждом регионе сформирован двухнедельный несгораемый запас средств индивидуальной защиты и лекарств против гриппа. Развернуто более 100 тыс. инфекционных коек, и есть дополнительный резерв. Более 15 тыс. реанимационных коек. За последние два года мы переоснастили все инфекционные реанимации, — успокаивает министр здравоохранения РФ.
Как защититься от гриппа и ОРВИ? Универсальный совет, аксиома от президента: «Для того чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом». Вероника Скворцова добавит: и участвовать в вакцинации. В рамках проекта «Здоровье» в 2018 году собирались привить как минимум 45% россиян. В итоге даже перевыполнили план — вакцинированы 49%, почти половина страны, или более 70,8 млн человек. Из них детей — 18,4 млн (63%), беременных женщин — 207,8 тыс. В кампанию активно включились и работодатели — отправили на вакцинацию более 5,8 млн человек.
И этому есть объяснение, пишет «Российская газета»: те, кто привился, болеют реже или в достаточно легкой форме, да и в целом уже прошедшие вакцинацию создают так называемый «общественный» иммунитет, как бы тормозя распространение вируса.
Во время эпидемии прививаться не рекомендуют, бессмысленно: организму это вряд ли поможет, наоборот, усилите вирусную атаку.
«Сейчас это бесполезно. Прививаться нужно за месяц до эпидемии — осенью, тогда будет иммунитет. Я не понимаю, почему люди не прививаются. Грипп — это единственная смертельная болезнь (если не брать чуму и холеру), от которой есть прививка. Почему люди не понимают, что есть, пусть и небольшой, шанс умереть от гриппа? Раз в год привиться от гриппа — это всё равно что каждый день чистить зубы. Это гигиена», — считает профессор, советник директора Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей Владимир Таточенко.
В сезон эпидемии медики советуют избегать массовых гуляний, чаще мыть руки (элементарный совет, которым многие пренебрегают) и следить за чистотой электронных устройств, которые подносите к лицу.
Заболевание развивается, когда вирус попадает на слизистые оболочки, поэтому руки нужно всегда держать в чистоте и периодически обрабатывать. Дезинфицировать все предметы, которыми человек пользуется, держит в руках. Придя домой, тщательно умываться, промывать глаза, нос, полоскать рот.
Больше гулять и регулярно проветривать помещения. Но если вирус
«Кроме этого, рекомендуется обильное питье — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше», — уточняют в Роспотребнадзоре. Добавьте в рацион лук и чеснок, продукты, богатые витамином С.
В общественных местах специалисты советуют надевать медицинские защитные маски. Как говорил
«В маске видны только глаза, а у женщины самая красивая часть анатомии — это глаза», — подметил еще в 2013 году Геннадий Онищенко.
К слову, мужчинам маски тоже не помешают.