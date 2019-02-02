Умер легендарный диктор программы «Время» Евгений Суслов
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Легендарный диктор программы «Время» Евгений Суслов, более 30 лет проработавший диктором на Центральном телевидении, умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года. Об этом сообщила в Facebook его коллега Алла Данько.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.