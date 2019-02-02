Умер легендарный диктор программы «Время» Евгений Суслов

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года, в течение долгого времени он работал диктором и ведущим на советском телевидении, в 1984 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Суслов вел программу «Время», комментировал военные парады и праздничные демонстрации в СССР, а также «Голубые огоньки» и другие передачи.