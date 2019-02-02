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06:39 (мск), источник: РИА Новости

Умер легендарный диктор программы «Время» Евгений Суслов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Легендарный диктор программы «Время» Евгений Суслов, более 30 лет проработавший диктором на Центральном телевидении, умер в пятницу, 1 февраля, в возрасте 81 года. Об этом сообщила в Facebook его коллега Алла Данько.

«Сегодня после тяжелой болезни умер наш всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов», — написала Данько.

Евгений Суслов родился 10 октября 1937 года, в течение долгого времени он работал диктором и ведущим на советском телевидении, в 1984 году он был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. Суслов вел программу «Время», комментировал военные парады и праздничные демонстрации в СССР, а также «Голубые огоньки» и другие передачи.

«Время» — информационная телевизионная программа, впервые вышла в эфир 1 января 1968 года, выходит в цвете с 1970 года. С 1995 года транслируется по российскому «Первому каналу».

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