Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тайну ликвидации Скрипалей: РФ публично разоблачила Британию
10 ракет «Сатана» способны уничтожить США
Пугающая записка от медсестры пациенту привела в восторг пользователей сети
Это опасно: какой рис ни в коем случае не стоит брать
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Почему силовики уничтожают «клан Арашуковых»
Почему Ту-22 под Мурманском разорвало как картонку
Лавров требует сурово наказать Наргиз после случая на сцене
Главе «Газпрома» приписали квартиру за миллиард
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором
Звонарева проиграла Векич в полуфинале турнира в Петербурге
10 лучших идей для дешевых свиданий
«Самая красивая фигура России»: Седокова показала снимок в бикини
В 2009 году «Ниве» хотели внедрить квадратные фары (фото)
Офицер получил штраф «за скорость» во время погони
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
10Первое лунное затмение года
18:44 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В технополисе «Москва» разработали эффективную защиту для музеев

Контролировать доступ к предметам искусства, а также отслеживать их точное местоположение помогут радиометки.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» разработал систему защиты музейных экспонатов. В ее основе лежит технология радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification). С помощью радиосигналов специалисты могут автоматически распознавать местоположение предметов искусства, а также вести их учет и контролировать к ним доступ.

Благодаря радиометкам музейные работники также смогут отслеживать местоположение экспонатов во время передачи их на реставрацию, в запасники или на выездные выставки.
Читайте также
Во что могла обойтись России кража картины Куинджи

«Современные технологии призваны служить обществу. Они, безусловно, должны применяться и для сохранения исторического и культурного наследия. Москва является лидером в области разработки передовых решений и их внедрения в производимую продукцию. Для этого Правительство Москвы создает благоприятные инфраструктурные и финансовые условия», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Особая экономическая зона «Технополис “Москва”» состоит из пяти площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна — на территории технопарка «Технополис “Москва”» в Печатниках.

Она объединяет несколько высокотехнологичных отраслей производства. Это микроэлектроника, оптика, робототехника, медицинские технологии и оборудование.

Здесь же производят новые композитные материалы. Часть предприятий на территории технополиса занимается разработкой информационных, коммуникационных и нанотехнологий, а также энергоэффективных технологий. Есть компании, которые специализируются на изготовлении ортопедической обуви.

С 2016 года Правительство Москвы поддерживает перспективные компании и помогает им бесплатно участвовать в российских и зарубежных выставках. Так, в январе 2019 года столицу России представили на техновыставке в Дубае компании — участники программы поддержки экспортеров «Сделано в Москве». Под единым брендом Made in Moscow производители продемонстрировали более 30 новейших разработок.

Читайте также: Генетически-модифицированные яйца будут лечить людей

В России раскрыли данные о создании США запрещенных ракет
Генерал ВВС Венесуэлы признал Гуайдо президентом
Умер легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов
Россиянам повесят умные счетчики на газ
В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера»
Володин призвал ПАСЕ вернуть России 10 миллиардов рублей
80% победителей конкурса «Лидеры России» получили назначения
Спорт
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в октябре, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
В 2009 году «Ниве» хотели внедрить квадратные фары (фото) 10 лет назад АВТОВАЗ работал над глубоким обновлением «Нивы», которое включало любопытный рестайлинг
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Дети
Константин Хабенский стал многодетным отцом Жена актера родила дочь
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь