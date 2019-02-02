В технополисе «Москва» разработали эффективную защиту для музеев
Контролировать доступ к предметам искусства, а также отслеживать их точное местоположение помогут радиометки.
Контролировать доступ к предметам искусства, а также отслеживать их точное местоположение помогут радиометки.
Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» разработал систему защиты музейных экспонатов. В ее основе лежит технология радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification). С помощью радиосигналов специалисты могут автоматически распознавать местоположение предметов искусства, а также вести их учет и контролировать к ним доступ.
«Современные технологии призваны служить обществу. Они, безусловно, должны применяться и для сохранения исторического и культурного наследия. Москва является лидером в области разработки передовых решений и их внедрения в производимую продукцию. Для этого Правительство Москвы создает благоприятные инфраструктурные и финансовые условия», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Особая экономическая зона «Технополис “Москва”» состоит из пяти площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна — на территории технопарка «Технополис “Москва”» в Печатниках.
Здесь же производят новые композитные материалы. Часть предприятий на территории технополиса занимается разработкой информационных, коммуникационных и нанотехнологий, а также энергоэффективных технологий. Есть компании, которые специализируются на изготовлении ортопедической обуви.
С 2016 года Правительство Москвы поддерживает перспективные компании и помогает им бесплатно участвовать в российских и зарубежных выставках. Так, в январе 2019 года столицу России представили на техновыставке в Дубае компании — участники программы поддержки экспортеров «Сделано в Москве». Под единым брендом Made in Moscow производители продемонстрировали более 30 новейших разработок.
Читайте также: