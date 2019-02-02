В технополисе «Москва» разработали эффективную защиту для музеев

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Резидент особой экономической зоны «Технополис “Москва”» разработал систему защиты музейных экспонатов. В ее основе лежит технология радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification). С помощью радиосигналов специалисты могут автоматически распознавать местоположение предметов искусства, а также вести их учет и контролировать к ним доступ.

Благодаря радиометкам музейные работники также смогут отслеживать местоположение экспонатов во время передачи их на реставрацию, в запасники или на выездные выставки.

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«Современные технологии призваны служить обществу. Они, безусловно, должны применяться и для сохранения исторического и культурного наследия. Москва является лидером в области разработки передовых решений и их внедрения в производимую продукцию. Для этого Правительство Москвы создает благоприятные инфраструктурные и финансовые условия», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Особая экономическая зона «Технополис “Москва”» состоит из пяти площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна — на территории технопарка «Технополис “Москва”» в Печатниках.

Она объединяет несколько высокотехнологичных отраслей производства. Это микроэлектроника, оптика, робототехника, медицинские технологии и оборудование.

Здесь же производят новые композитные материалы. Часть предприятий на территории технополиса занимается разработкой информационных, коммуникационных и нанотехнологий, а также энергоэффективных технологий. Есть компании, которые специализируются на изготовлении ортопедической обуви.