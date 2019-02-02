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14:38 (мск), источник: BFM.ru

Россиянам повесят умные счетчики на газ

Приборы будут передавать данные о потреблении топлива в реальном времени напрямую в управляющую компанию, что поможет избежать взрывов.

Источник: AP 2019

Как это работает? Погасла конфорка, счетчик наматывает кубометры лишнего газа, и это сразу замечают в управляющей компании. Данные доступны в реальном времени через специальную общедомовую сеть. Во избежание аварии коммунальщики перекрывают газ. Сразу во всем доме. И это правильно, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Эти системы реагируют на ситуацию появления вот этого ненужного объема газа, лишнего. Вплоть до того, что если там есть возможность, включают дополнительную вентиляцию, и реакция мгновенная, дистанционная, но отключается весь дом.
Галина Хованская
председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ

«Я считаю, что такие системы в новостройках — это 100% надо устанавливать. Но как раз зона риска — старый жилищный фонд. Уже внесли законодательную инициативу. В перечне обязательных работ, которые нужно осуществлять при капитальном ремонте. То есть это 100% гарантия».

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Умные счетчики дистанционного управления, например на воду и свет, уже не первый год устанавливают в новых домах за счет застройщиков. Со старыми домами с газом все сложнее. Если капремонт в доме будет только лет через десять, то жильцам предложат приобрести специальную плиту, которая перестает подавать газ при погасшей конфорке. Суперсчетчиков на свет и воду в таких домах пока и вовсе не стоит ждать, считает главный редактор портала «ДОМ-и-ДВОР», эксперт Высшей школы экономики Павел Степура:

«То, что касается умных счетчиков и любых других вариантов, это пока общие подходы, общие хотелки. Более того, совершенно не понятно, кто будет финансировать. Потому что, с одной стороны, для жителей никакого принципиального значения — умные это счетчики или не умные — нет, а значит, тратить какие-то большие деньги на закупку и установку умных счетчиков для жителей нецелесообразно. Это им ничего не даст».

Если это будет давать какую-то выгоду, например ресурсоснабжающим организациям, тогда, если у них выгоды, значит, должны за свой счет и ставить. Как это будет, посмотрим тогда, когда выйдут уже какие-то хотя бы проекты нормативных документов.
Павел Степура
эксперт Высшей школы экономики

Но пока мало кто разбирается в нормативной базе, чем активно пользуются мошенники. Москвичке Наталье позвонила некая Татьяна, представилась сотрудником МФЦ и заявила, что с этого момента от их дома не принимаются данные с индивидуальных счетчиков. Это якобы необходимо для установки новых умных приборов, обязательных для всех. Однако до стоимости услуги и других подробностей дело не дошло.

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«Мне сказали, что со мной свяжется главный инженер компании, некая госпожа Соколовская, и назначат время визита техника, который будет эти счетчики устанавливать. Я попросила контактный номер этой госпожи Соколовской, и оператор мне его предоставить отказалась. Сказала, что все подробности вы можете выяснить в МФЦ. Назвала, видимо совершенно произвольно, 18-е окно и ошиблась в точном адресе нахождения нашего МФЦ. Но тем не менее я решила все-таки убедиться в том, что это не совсем легальный представитель власти, и сходила в ЖЭК. Поинтересовалась, есть ли в штате нашей управляющей компании главный инженер по фамилии Соколовская. Наш дежурный техник сказал, что такого главного инженера он не знает. Мои соседи по району говорят, что им предлагали установку тех самых умных счетчиков по цене 6 тысяч рублей».

Единственная информация о сроках внедрения умных счетчиков есть только в словах замминистра энергетики Анастасии Бондаренко. Так, в 2021 году при необходимости замены счетчика вам обязательно поставят умный. И он позволит сэкономить время, будет учитывать разницу тарифов в зависимости от времени суток, а данные с него невозможно будет перехватить. Во всяком случае, пока прецедентов не было.

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