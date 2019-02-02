Россиянам повесят умные счетчики на газ
Приборы будут передавать данные о потреблении топлива в реальном времени напрямую в управляющую компанию, что поможет избежать взрывов.
Приборы будут передавать данные о потреблении топлива в реальном времени напрямую в управляющую компанию, что поможет избежать взрывов.
Как это работает? Погасла конфорка, счетчик наматывает кубометры лишнего газа, и это сразу замечают в управляющей компании. Данные доступны в реальном времени через специальную общедомовую сеть. Во избежание аварии коммунальщики перекрывают газ. Сразу во всем доме. И это правильно, считает председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Эти системы реагируют на ситуацию появления вот этого ненужного объема газа, лишнего. Вплоть до того, что если там есть возможность, включают дополнительную вентиляцию, и реакция мгновенная, дистанционная, но отключается весь дом.
«Я считаю, что такие системы в новостройках — это 100% надо устанавливать. Но как раз зона риска — старый жилищный фонд. Уже внесли законодательную инициативу. В перечне обязательных работ, которые нужно осуществлять при капитальном ремонте. То есть это 100% гарантия».
Умные счетчики дистанционного управления, например на воду и свет, уже не первый год устанавливают в новых домах за счет застройщиков. Со старыми домами с газом все сложнее. Если капремонт в доме будет только лет через десять, то жильцам предложат приобрести специальную плиту, которая перестает подавать газ при погасшей конфорке. Суперсчетчиков на свет и воду в таких домах пока и вовсе не стоит ждать, считает главный редактор портала «ДОМ-и-ДВОР», эксперт Высшей школы экономики Павел Степура:
«То, что касается умных счетчиков и любых других вариантов, это пока общие подходы, общие хотелки. Более того, совершенно не понятно, кто будет финансировать. Потому что, с одной стороны, для жителей никакого принципиального значения — умные это счетчики или не умные — нет, а значит, тратить
Если это будет давать
какую-товыгоду, например ресурсоснабжающим организациям, тогда, если у них выгоды, значит, должны за свой счет и ставить. Как это будет, посмотрим тогда, когда выйдут уже какие-тохотя бы проекты нормативных документов.
Но пока мало кто разбирается в нормативной базе, чем активно пользуются мошенники. Москвичке Наталье позвонила некая Татьяна, представилась сотрудником МФЦ и заявила, что с этого момента от их дома не принимаются данные с индивидуальных счетчиков. Это якобы необходимо для установки новых умных приборов, обязательных для всех. Однако до стоимости услуги и других подробностей дело не дошло.
«Мне сказали, что со мной свяжется главный инженер компании, некая госпожа Соколовская, и назначат время визита техника, который будет эти счетчики устанавливать. Я попросила контактный номер этой госпожи Соколовской, и оператор мне его предоставить отказалась. Сказала, что все подробности вы можете выяснить в МФЦ. Назвала, видимо совершенно произвольно, 18-е окно и ошиблась в точном адресе нахождения нашего МФЦ. Но тем не менее я решила
Единственная информация о сроках внедрения умных счетчиков есть только в словах замминистра энергетики Анастасии Бондаренко. Так, в 2021 году при необходимости замены счетчика вам обязательно поставят умный. И он позволит сэкономить время, будет учитывать разницу тарифов в зависимости от времени суток, а данные с него невозможно будет перехватить. Во всяком случае, пока прецедентов не было.
Читайте также: Что изменится в жизни россиян с 1 февраля