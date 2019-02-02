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16:14 (мск), источник: Газета.Ру

Питерские сурки проспали День сурка

Сурки в Ленинградском зоопарке проспали День сурка.

Источник: РИА "Новости"

Сурки в Ленинградском зоопарке проспали День сурка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Уточняется, что эта дата пришла в Россию из Северной Америки, где по ней прогнозируют начало весны.

К Дню сурка наши подопечные не проснулись, так как в России весна наступает значительно позже. В прошлом году сурки проснулись в начале апреля.
пресс-служба зоопарка

Ранее сообщалось, что московские сурки проспят День сурка.

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