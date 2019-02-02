Питерские сурки проспали День сурка
Сурки в Ленинградском зоопарке проспали День сурка.
Сурки в Ленинградском зоопарке проспали День сурка.
Сурки в Ленинградском зоопарке проспали День сурка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
Уточняется, что эта дата пришла в Россию из Северной Америки, где по ней прогнозируют начало весны.
К Дню сурка наши подопечные не проснулись, так как в России весна наступает значительно позже. В прошлом году сурки проснулись в начале апреля.
Ранее сообщалось, что московские сурки проспят День сурка.