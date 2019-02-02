Сурок Фил предсказал ранний приход весны
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Сурка извлекли из норы на холме
Как сообщила представитель «Клуба сурка», на традиционные мероприятия по случаю Дня сурка в город приехали около 25 тыс. туристов, передает ТАСС.
После выхода фильма «День сурка» (1993) его стали отмечать в некоторых других странах.
Ранее сообщалось, что сурки Арчи и Нагайна, проживающие в Московском зоопарке, не выйдут из нор 2 февраля, так как будут находиться в спячке примерно до середины марта.
Проспали этот день и сурки из Ленинградского зоопарка. В
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