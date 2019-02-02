Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Угрозы в адрес РФ: Совет Европы решился на отчаянный шаг
В США испытали российские «Торы»
Константин Хабенский стал многодетным отцом
Это опасно: какой рис ни в коем случае не стоит брать
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Кражу картины Куинджи сравнили с сюжетом фильма «Старики-разбойники» Теперь, когда поиски картины Куинджи увенчались успехом, можно и улыбнуться
Почему силовики уничтожают «клан Арашуковых»
Почему Ту-22 под Мурманском разорвало как картонку
Найденное в особняке Арашукова озадачило СК (видео)
Роскошный дом Арашукова показали на видео
«Зенит» дозаявил Ракицкого, Барриоса и Азмуна для участия в ЛЕ
«Вашингтон» без Овечкина прервал серию из семи поражений подряд
10 лучших идей для дешевых свиданий
«Самая красивая фигура России»: Седокова показала снимок в бикини
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
Kia Rio стал почти внедорожником (наконец-то)
Россиянам объяснили, почему экономить тепло невыгодно
5 признаков быта СССР, которых больше нет нигде
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
16:28 (мск), источник: Известия

Сурок Фил предсказал ранний приход весны

Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.

Источник: AFP 2019

Сурка извлекли из норы на холме Гобблер-Ноб. Согласно местному поверью, если в этот день животное пугается своей тени и прячется в нору, то это означает, что зима продлится еще 1,5 месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.

Как сообщила представитель «Клуба сурка», на традиционные мероприятия по случаю Дня сурка в город приехали около 25 тыс. туристов, передает ТАСС.

День сурка — традиционный праздник в США и Канаде, отмечается 2 февраля.

После выхода фильма «День сурка» (1993) его стали отмечать в некоторых других странах.

Ранее сообщалось, что сурки Арчи и Нагайна, проживающие в Московском зоопарке, не выйдут из нор 2 февраля, так как будут находиться в спячке примерно до середины марта.

Я грызун, а не метеоролог

Проспали этот день и сурки из Ленинградского зоопарка. В пресс-службе учреждения напомнили, что в прошлом году они пробудились лишь в начале апреля, пишет «Газета.ру».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Женские дела: рычащие девы и молчаливый грек
Версии перверсии: аргентинский маньяк, русский бес и английские аристократки
В России раскрыли данные о создании США запрещенных ракет
Умер легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов
Россиянам повесят умные счетчики на газ
В Черном море нашли «потерянный флот Гитлера»
Володин призвал ПАСЕ вернуть России 10 миллиардов рублей
Индия покупает еще 18 комплектов «Сухого»
80% победителей конкурса «Лидеры России» получили назначения
Спорт
Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в октябре, победив Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
В 2009 году «Ниве» хотели внедрить квадратные фары (фото) 10 лет назад АВТОВАЗ работал над глубоким обновлением «Нивы», которое включало любопытный рестайлинг
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Дети
Константин Хабенский стал многодетным отцом Жена актера родила дочь
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь