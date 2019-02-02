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22:04 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Полуфиналист «Лидеров России» первым запустил уникальное производство

Полуфиналист кадрового конкурса «Лидеры России» Кирилл Белов, который в Нижнем Новгороде работает заместителем гендиректора по развитию ОАО «Оргсинтез», рассказал, как пять лет назад участвовал в успешном спасении завода от закрытия.

Источник: РИА "Новости"

В результате удалось сохранить 160 рабочих мест. Белов оговорился, что в этом не только его заслуга, но и той команды, которая пришла вместе с ним на завод.

«Я был одним из членов этой команды. Тогда стоял вопрос о том, что завод убыточный и в ближайшее время он может закрыться. Задача состояла в том, чтобы хотя бы вывести его на самоокупаемость», — рассказал Белов.

По его словам, когда начали разбираться в ситуации, то увидели, что методика работы была не выстроена, подобная система отсутствовала как таковая.

«На заводе творился хаос. А в этом хаосе 10% прибыли разворовывалось, половина производства простаивала, а эффективность работы предприятия составляла 40%. Чтобы изменить это, потребовалось просто систематизировать работу», — объяснил Белов.

Кроме того потребовалось мотивировать людей, чтобы у них самих появлялось желание работать с полной самоотдачей, а не абы как.

«Все зависит исключительно от нас самих. Никто не поможет тебе, никто не прокормит твою семью за тебя. Только ты сам можешь сделать это. А что для этого требуется? Работать, приложить максимальное количество усилий. Причем неважно, на какой должности ты работаешь: слесарь, дворник, начальник отдела, сотрудник отдела закупок. Либо ты работаешь с полной самоотдачей, понимая, каким будет результат, либо через какое-то время завод просто перестанет существовать и у тебя не будет этой работы», — заметил Белов.

Сейчас Белов готовит в Нижнем Новгороде запуск производства фотополимерных смол для 3D-печати.

Он один из соучредителей, отвечал за разработку полимерной композиции. Но ввиду его занятности в различных проектах директором будущего производства будет другой человек.

В России подобную продукцию не выпускают. Предприятие назовут «3D-аддитивные технологии». Сейчас оно получает регистрацию. Так как в России аддитивные технологии пока находятся в зачаточной стадии (между тем в мире они активно развиваются), то по ним пока нет документации, нет ГОСТов и СНИПов. Этой проблемой Белов и заниматься.

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Во Владивостоке — полуфинал Всероссийского конкурса «Лидеры России»

«В настоящее время мы занимаемся запуском производства. На это уйдет порядка полугода. Сейчас нет производственной базы. Поэтому все делается с нуля. До того момента, как мы начнем производить и, самое главное, реализовывать, пройдет три месяца. Момент, когда выйдем на полную производственную мощность, наступит через полгода. Причем у нас в планах продавать продукцию не только на территории России, но и выходить на экспортные рынки», — рассказал Белов, подчеркнув, что проведенные маркетинговые исследования указывают, что самый большой потенциал у такой продукции именно за рубежом.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Нижнем Новгороде стартовал полуфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе. В этом этапе конкурса принимают участие 436 человек.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Андрей Резчиков

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