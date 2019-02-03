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07:19 (мск), источник: Sputnik.by

Названы самые бюджетные туристические города Европы

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Британская ассоциация потребителей Which? составила рейтинг самых лучших городов Европы для бюджетных туристических поездок.

Источник: Sputnik.by

Пользователям своего сайта ассоциация предложила оценить европейские города по следующим критериям: стоимость отелей и условия проживания, качество продуктов, общественный транспорт, знаковые достопримечательности, уровень цен и шоппинга.

По результатам опросов более 4 тысяч путешественников, польский Краков и испанская Валенсия набрали одинаковое количество наилучших отзывов. Но в соотношении цена-качество победа все-таки досталась полякам. Замыкает топ столица Венгрии — Будапешт.

В рейтинг наиболее выгодных городов, согласно отзывам, также попали Болонья (Италия), Берлин (Германия), Севилья (Испания), Вена (Австрия) и Амстердам (Нидерланды).

Не удивительно, что среди бюджетных городов не назван ни один город Великобритании. Увы, белорусские города также не попали в этот список.

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