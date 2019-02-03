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01:33 (мск), источник: РИА Новости

Собчак назвала причину конфликта с Волочковой

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале рассказала о причине своего конфликта с Анастасией Волочковой, объяснив его предательством со стороны балерины.

Источник: AP 2019

В эфире программы была показана запись прошлых лет, на которой Собчак нелестно отзывается о Волочковой, а также утверждает, что для нее великими балеринами являются Майя Плисецкая и Наталия Макарова, но никак не Волочкова.

«Время прошло. Кто оказался прав? Где сейчас Анастасия? В шпагате на Мальдивах. Только этим и славна, поэтому видите — говорю-то все по делу, нельзя же сегодня с этим спорить, годы прошли», — заявила Собчак.

При этом телеведущая отметила, что когда-то они с Волочковой были близкими подругами, однако позже между ними произошел «серьезный конфликт», связанный с предательством.

«Потом у нее, скажем так, произошел роман с моим молодым человеком, что, конечно, не оставило меня равнодушной по отношению к Анастасии Волочковой, скажу честно», — заявила Собчак, не уточнив, с кем именно завела роман ее подруга.

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