Собчак назвала причину конфликта с Волочковой

В эфире программы была показана запись прошлых лет, на которой Собчак нелестно отзывается о Волочковой, а также утверждает, что для нее великими балеринами являются Майя Плисецкая и Наталия Макарова, но никак не Волочкова.
«Время прошло. Кто оказался прав? Где сейчас Анастасия? В шпагате на Мальдивах. Только этим и славна, поэтому видите — говорю-то все по делу, нельзя же сегодня с этим спорить, годы прошли», — заявила Собчак.
При этом телеведущая отметила, что когда-то они с Волочковой были близкими подругами, однако позже между ними произошел «серьезный конфликт», связанный с предательством.
«Потом у нее, скажем так, произошел роман с моим молодым человеком, что, конечно, не оставило меня равнодушной по отношению к Анастасии Волочковой, скажу честно», — заявила Собчак, не уточнив, с кем именно завела роман ее подруга.