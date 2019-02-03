Собчак назвала причину конфликта с Волочковой

Источник: AP 2019

В эфире программы была показана запись прошлых лет, на которой Собчак нелестно отзывается о Волочковой, а также утверждает, что для нее великими балеринами являются Майя Плисецкая и Наталия Макарова, но никак не Волочкова.

«Время прошло. Кто оказался прав? Где сейчас Анастасия? В шпагате на Мальдивах. Только этим и славна, поэтому видите — говорю-то все по делу, нельзя же сегодня с этим спорить, годы прошли», — заявила Собчак.

При этом телеведущая отметила, что когда-то они с Волочковой были близкими подругами, однако позже между ними произошел «серьезный конфликт», связанный с предательством.