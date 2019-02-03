Защищенные от прослушки телефоны начали продавать в России

Источник: РИА "Новости"

В компании рассказали, что на телефоне установлена операционная система собственной разработки, однако ее сильно урезали в целях информационной безопасности. Создатели аппарата утверждают, что его невозможно взломать или прослушать.

Как отметили в «Ростехе», телефон производится серийно и поставляется на заказ. Купить его может только юридическое лицо, количество приобретаемых экземпляров не ограничено.