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06:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Защищенные от прослушки телефоны начали продавать в России

Телефон с криптозащитой от взлома и прослушки начали продавать в России. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В компании рассказали, что на телефоне установлена операционная система собственной разработки, однако ее сильно урезали в целях информационной безопасности. Создатели аппарата утверждают, что его невозможно взломать или прослушать.

Как отметили в «Ростехе», телефон производится серийно и поставляется на заказ. Купить его может только юридическое лицо, количество приобретаемых экземпляров не ограничено.

В 2013 году министров во Франции и Нидерландах обязали купить мобильные телефоны с функцией шифрования, чтобы защитить их от прослушки иностранными спецслужбами.

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