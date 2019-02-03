Умер рэпер Децл

Источник: Децл aka Le Truk

«Кирилла больше нет», — написал он. Официально причина смерти музыканта не называется. Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

О смерти Децла также сообщается на его официальной странице ВКонтакте.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vdvoezSrKyk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.