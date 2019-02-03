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07:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер рэпер Децл

Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил в Facebook его отец, продюсер Александр Толмацкий.

Источник: Децл aka Le Truk

«Кирилла больше нет», — написал он. Официально причина смерти музыканта не называется. Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

О смерти Децла также сообщается на его официальной странице ВКонтакте.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.

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