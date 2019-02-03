Биография Кирилла Толмацкого (Децла)
Российский рэп и
Российский рэп и
Учился в Швейцарии, после возвращения в Москву продолжил обучение в British International School.
Был известен под псевдонимом «Децл».
Его первое выступление состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в 1999 году в Москве и имело успех.
Клипы на песни с этого диска (такие как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь») на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении и занимали лидирующие позиции во всех национальных чартах.
За вторую пластинку «Уличный боец» рэпер получил несколько музыкальных премий, в том числе премию канала
Спустя два года вышел третий альбом Децла под названием aka Le Truk. Исполнитель больше не сотрудничал со своими прежними партнерами по студийной работе (в частности, Владом Валовым), все тексты писал сам. В качестве
В январе 2008 года вышел четвертый студийный альбом Децла MosVegas 2012. Сначала рэпер хотел взять себе новый псевдоним Le Truck, однако отказался от этой идеи, но прибавил с старому псевдониму твердый знак в виде старославянской буквы «ять» (ДецлЪ).
В 2010 году вышел пятый альбом Децла «Здесь и Сейчас». Также, начиная с этого года, певец стал постоянным членом жюри
Затем Децл работал над трилогией «Дециллион». В марте 2014 года вышел первый альбом из трилогии — DancehallMania. Он был записан совместно с ямайскими музыкантами на местном диалекте патуа. В сентябре 2014 года вышел второй альбом трилогии — MXXXIII, в него вошли композиции разных жанров: trap, dirty south, jazzy
Третья часть трилогии представляет собой русскоязычный альбом, над которым Децл работал совместно с рядом российских и зарубежных музыкантов.
Кирилл Толмацкий снимался в фильмах «Продается дача» (2005) и «Стоп! Снято! На Байкал» (2016).
Обладатель премии «Золотой граммофон» (2001).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.