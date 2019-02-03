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10:38 (мск), источник: РИА Новости

Биография Кирилла Толмацкого (Децла)

Российский рэп и хип-хоп исполнитель, музыкант Кирилл Александрович Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве в семье российского продюсера Александра Толмацкого.

Источник: РИА Новости

Учился в Швейцарии, после возвращения в Москву продолжил обучение в British International School.

Был известен под псевдонимом «Децл».

Его первое выступление состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в 1999 году в Москве и имело успех.

Дебютный альбом Децла «Кто? ты», вышедший в 2000 году, разошелся тиражом более миллиона копий. За этот диск Децл получил премию Record 2000 в номинации «Дебют года».

Клипы на песни с этого диска (такие как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь») на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении и занимали лидирующие позиции во всех национальных чартах.

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За вторую пластинку «Уличный боец» рэпер получил несколько музыкальных премий, в том числе премию канала МУЗ-ТВ, «Стопудовый хит» и MTV Music Awards (Выбор зрителей России).

Спустя два года вышел третий альбом Децла под названием aka Le Truk. Исполнитель больше не сотрудничал со своими прежними партнерами по студийной работе (в частности, Владом Валовым), все тексты писал сам. В качестве саунд-продюсера выступил тоже сам Децл. Песни «Потабачим», Legalize и «Бог есть» стали хитами.

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В январе 2008 года вышел четвертый студийный альбом Децла MosVegas 2012. Сначала рэпер хотел взять себе новый псевдоним Le Truck, однако отказался от этой идеи, но прибавил с старому псевдониму твердый знак в виде старославянской буквы «ять» (ДецлЪ).

В 2010 году вышел пятый альбом Децла «Здесь и Сейчас». Также, начиная с этого года, певец стал постоянным членом жюри хип-хоп фестиваля «Битва столиц».

Затем Децл работал над трилогией «Дециллион». В марте 2014 года вышел первый альбом из трилогии — DancehallMania. Он был записан совместно с ямайскими музыкантами на местном диалекте патуа. В сентябре 2014 года вышел второй альбом трилогии — MXXXIII, в него вошли композиции разных жанров: trap, dirty south, jazzy hip-hop, electro и R&B.

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Третья часть трилогии представляет собой русскоязычный альбом, над которым Децл работал совместно с рядом российских и зарубежных музыкантов.

В 2016 году Децл выпустил альбом Favela Funk, в 2018 году — альбом «Неважно кто там у руля», в который вошло 11 новых треков.

Кирилл Толмацкий снимался в фильмах «Продается дача» (2005) и «Стоп! Снято! На Байкал» (2016).

Обладатель премии «Золотой граммофон» (2001).

Певец скончался 3 февраля 2019 года.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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