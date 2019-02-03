СКР начал проверку по факту смерти Децла

«Назначено судебно-медицинское исследование» — сказал собеседник агентства, добавив, что музыкант умер около двенадцати часов ночи в кафе Posh в центре Ижевска.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Интерфакс», что тело рэпера было обнаружено в курилке.

Он отметил, что телесных повреждений на теле нет, точную причину смерти должно установить вскрытие.

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Ранее сообщалось, что российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, скончался в ночь на воскресенье после выступления на частном мероприятии в Ижевске. Концертный директор артиста Павел Беленец сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца.