СКР начал проверку по факту смерти Децла
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку по факту смерти
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Следователи управления СКР по Удмуртии начали проверку по факту смерти
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В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству «Интерфакс», что тело рэпера было обнаружено в курилке.
Ранее сообщалось, что российский
Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. В последние годы он выступал под псевдонимом Le Truk. Его дебютный альбом «Кто? ты» вышел в 2000 году и входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии
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