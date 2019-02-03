Шнуров написал стихотворение в память об умершем Децле

«Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль», — написал Шнуров.
Кирилл Толмацкий умер в Ижевске. Причиной смерти музыканта стала остановка сердца, сообщил его концертный директор Павел Беленец.
Кирилл Александрович Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.
Его первое выступление состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в 1999 году в Москве перед многотысячной аудиторией.
Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты», вышедший в 2000 году, разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы на песни с этого диска («Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь») в течение долгого времени занимали лидирующие позиции во всех национальных чартах.
За вторую пластинку «Уличный боец» рэпер получил несколько музыкальных премий, в том числе премию канала МУЗ-ТВ и MTV Music Awards (Выбор зрителей России).
Он также снялся в фильмах «Продается дача» (2005) и «Стоп! Снято! На Байкал» (2016).
Кирилл Толмацкий был женат, у него остался 14-летний сын.
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