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10:47 (мск), источник: РИА Новости

Шнуров написал стихотворение в память об умершем Децле

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное рэперу Кириллу Толмацкому (Децлу), который ушел из жизни в ночь на воскресенье в возрасте 35 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль», — написал Шнуров.

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Кирилл Толмацкий умер в Ижевске. Причиной смерти музыканта стала остановка сердца, сообщил его концертный директор Павел Беленец.

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Биография Кирилла Толмацкого (Децла)

Кирилл Александрович Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его первое выступление состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в 1999 году в Москве перед многотысячной аудиторией.

Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты», вышедший в 2000 году, разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы на песни с этого диска («Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь») в течение долгого времени занимали лидирующие позиции во всех национальных чартах.

За вторую пластинку «Уличный боец» рэпер получил несколько музыкальных премий, в том числе премию канала МУЗ-ТВ и MTV Music Awards (Выбор зрителей России).

Он также снялся в фильмах «Продается дача» (2005) и «Стоп! Снято! На Байкал» (2016).

Кирилл Толмацкий был женат, у него остался 14-летний сын.

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