Баста выразил соболезнования в связи со смертью Децла
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/ — Как отметил Василий Вакуленко, несмотря на конфликт с рэпером, ему «искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят».
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/ — Как отметил Василий Вакуленко, несмотря на конфликт с рэпером, ему «искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят».
Музыкант и композитор Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, выразил соболезнования родным и близким Кирилла Толмацкого (Децла).
Толмацкого умер в возрасте 35 лет в ночь со 2 на 3 февраля в Ижевске, куда приехал с концертом.
«Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», — написал он на своей странице в Instagram.
Конфликт между Вакуленко и Толмацким возник
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