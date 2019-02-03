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10:00 (мск), источник: ТАСС

Баста выразил соболезнования в связи со смертью Децла

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/ — Как отметил Василий Вакуленко, несмотря на конфликт с рэпером, ему «искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят».

Источник: РИА "Новости"

Музыкант и композитор Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, выразил соболезнования родным и близким Кирилла Толмацкого (Децла).

Толмацкого умер в возрасте 35 лет в ночь со 2 на 3 февраля в Ижевске, куда приехал с концертом.

«Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память», — написал он на своей странице в Instagram.

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Конфликт между Вакуленко и Толмацким возник из-за оскорблений последнего в социальных сетях. В результате чего Толмацкий подал в суд. Суд обязал Вакуленко выплатить Толмацкому 350 тыс. рублей в качестве компенсации за оскорбления в соцсетях. Как сообщила юрист истца, почти все полученные деньги Толмацкий перечислил в один из благотворительных фондов.

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