Врачи полчаса боролись за жизнь Децла, рассказал концертный директор

Источник: Децл aka Le Truk

После выступления в Ижевске в лаундж-баре POSH он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло.

По его словам, Децла не беспокоили проблемы со здоровьем, и он всегда хорошо себя чувствовал.

«Никакого подозрения до этого не было. Если бы были какие-то симптомы или жалобы, это бы, наверное, помогло. <…> Мы взяли комментарий у диджея, который сменял его после выступления. Он сказал, что Кирилл выглядел здоровым… Он нормально выглядел, а когда уже был в гримерке, сильно побледнел и это ЧП произошло», — сказал Беленец.

Артист умер в Ижевске в ночь на воскресенье. Ему было 35 лет.

Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Кирилл Александрович Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

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Его первое выступление состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в 1999 году в Москве перед многотысячной аудиторией и имело успех.

Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты», вышедший в 2000 году, разошелся тиражом более миллиона копий.

За вторую пластинку «Уличный боец» рэпер получил несколько музыкальных премий, в том числе премию канала МУЗ-ТВ и «Стопудовый хит».

Он также снялся в фильмах «Продается дача» (2005) и «Стоп! Снято! На Байкал» (2016).