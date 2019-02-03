Врачи полчаса боролись за жизнь Децла, рассказал концертный директор
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Концертный директор рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Павел Беленец в разговоре с RT прокомментировал сообщение о смерти музыканта.
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Концертный директор рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Павел Беленец в разговоре с RT прокомментировал сообщение о смерти музыканта.
После выступления в Ижевске в
лаундж-бареPOSH он пошел в гримерку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер. Приехала скорая в течение пяти минут, пыталась провести реанимационные действия около получаса. К сожалению, они были безуспешными. Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло.
По его словам, Децла не беспокоили проблемы со здоровьем, и он всегда хорошо себя чувствовал.
«Никакого подозрения до этого не было. Если бы были
Артист умер в Ижевске в ночь на воскресенье. Ему было 35 лет.
Кирилл Александрович Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.
Его первое выступление состоялось на фестивале Adidas StreetBall Challenge в 1999 году в Москве перед многотысячной аудиторией и имело успех.
Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты», вышедший в 2000 году, разошелся тиражом более миллиона копий.
За вторую пластинку «Уличный боец» рэпер получил несколько музыкальных премий, в том числе премию канала
Он также снялся в фильмах «Продается дача» (2005) и «Стоп! Снято! На Байкал» (2016).
Кирилл Толмацкий был женат, у него остался 13-летний сын.
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