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15:15 (мск), источник: Аргументы и факты

Такой вот Децл. Чем запомнился рэпер Кирилл Толмацкий

​На 36-м году жизни скончался рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под сценическим псевдонимом Децл. Музыкант умер в Ижевске после частного концерта; по предварительным данным причиной смерти стала остановка сердца.

О смерти Кирилла Толмацкого первым сообщил в социальных сетях его отец, продюсер Александр Толмацкий. Он написал короткое сообщение «Кирилла больше нет» на своей странице в Facebook, не приводя никаких подробностей произошедшего.

Кроме того, о смерти музыканта сообщили в посвященном ему паблике во «ВКонтакте». Позже «Известия» со ссылкой на концертного директора Децла Павла Беленеца написали, что рэпер скончался после концерта в Ижевске.

После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация — у него произошла остановка сердца, и он умер.
Павел Беленец
концертного директора Децла

По данным телеграм-канала Mash, Децл выступал на закрытой вечеринке ижевского предпринимателя. В соцсетях было также опубликовано видео, на котором музыкант исполняет свой самый известный хит «Вечеринка».

Кирилл Толмацкий родился в 1983 году в Москве. Он окончил British International School, в уже в возрасте 16 лет начал записывать музыку в стиле рэп. В 1999 году он выпустил песню «Пятница», которую написал рэпер Лигалайз, а «Вечеринка» («У Децла дома…») вышла в 2000 году и сразу произвела фурор — ее крутили по телевидению и радио.

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В том же 2000-м году вышел и дебютный альбом музыканта, взявшего сценическое имя Децл (Кирилл был не слишком высоким — хотя версий происхождения псевдонима несколько). Альбом назывался «Кто? ты», и почти все композиции для него были написаны рэпером Мастер Шеff (Владислав Валов), а продюсированием занималось созданное на базе Муз-ТВ хип-хоп объединение «Bad B. Альянс» — совместный проект Валова и Александра Толмацкого (он тогда был продюсером музыкального канала). Именно через отца в объединение попал и Кирилл Толмацкий.

На видеоклипах к песням с первом альбома Децла впервые появился и знаменитый в будущем исполнитель и актер Тимати.

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Сотрудничество Валова и Толмацких продлилось не очень долго. В 2001 году Децл выпустил еще один альбом «StreetFighter», автором песен стал сам музыкант. Пластинка тоже стала популярной благодаря активной раскрутке композиций с него по ТВ, но хита уровня «Вечеринки» на этот раз не случилось. Правда, песня «Письмо» была использована в саундтреке фильма Владимира Хотиненко «72 метра».

Уже через несколько лет Кирилл Толмацкий стал самостоятельным артистом — он перестал сотрудничать с Валовым, песни писал в основном сам. Он оставался популярным, выпускал альбомы и клипы, но прежнего ажиотажа уже не было.

Впрочем, в истории российского хип-хопа Децл остался навсегда — именно с его подачи это направление музыки вышло из андеграунда и перешло в разряд коммерческого.

Не всем это нравится, но пользуются результатом, пожалуй, все современные российские рэперы.

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«Кто-то хочет быть артистом, чтоб бабки зарабатывать, а кто-то — чтобы что-то нести в массы. Одни зомбируют, другие — глаза открывают. Я делаю свое дело. И если вам будут говорить, что один в поле не воин — вранье. Один человек может сделать все, потому что у него нет ответственности перед кем-то», — говорил Толмацкий в интервью.

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У него девять сольных альбомов; девятый, «Неважно, кто там у руля», был выпущен в 2018 году. Правда, сам Децл чаще попадал в новости по скандальным поводам — например, после публичной ссоры с Бастой (ака Василий Вакуленко), но на телевидении появлялся в разных шоу (например, в «Последнем герое») и показывал там себя с очень неожиданной, рассудительной стороны. Впрочем, Баста выразил соболезнование в связи с кончиной своего коллеги.

Сложно сказать, лукавил музыкант или нет, но в интервью он признавался, что если бы смог вернуться в самое начало своего творческого пути, то не стал бы заниматься музыкой: «Пошел бы в училище при Министерстве иностранных дел, языки бы подучил. Если бы мне тогда сказали, что все будет вот так, как сегодня, я бы ответил: «Пап, сорри, не дари мне треки на день рождения».

Дата прощания с Кириллом Толмацким пока не названа.

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При этом управление СКР по Удмуртии начало проверку по факту смерти музыканта, сообщает «Интерфакс».

Будет проведено судебно-медицинское исследование.

Источники агентства указывают, что телесных повреждений на теле нет, а точную причину смерти должно установить вскрытие.

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