Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

Высота Шивелуча — 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части — 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст — 60−70 тыс. лет. Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.