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13:28 (мск), источник: Интерфакс

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — На вулкане Шивелуч (Камчатский край) произошел пепловый выброс на высоту 4 км, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в воскресенье.

Источник: МЧС Камчатского края

«Шлейф распространился в юго-западном направлении от вулкана. На пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет», — говорится в сообщении.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, что может угрожать низколетящим воздушным судам.

Высота Шивелуча — 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части — 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст — 60−70 тыс. лет. Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

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