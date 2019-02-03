Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — На вулкане Шивелуч (Камчатский край) произошел пепловый выброс на высоту 4 км, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в воскресенье.
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — На вулкане Шивелуч (Камчатский край) произошел пепловый выброс на высоту 4 км, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в воскресенье.
«Шлейф распространился в
Высота Шивелуча — 3 тыс. 283 м, высшая точка активной части — 2 тыс. 800 м над уровнем моря, возраст — 60−70 тыс. лет. Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи
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