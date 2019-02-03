Почти 80% уголовных дел заканчиваются обвинительным приговором в России

Согласно статистике за последние 2,5 года, в среднем обвинительным приговором завершается разбирательство почти 80% дел из числа разрешенных по существу.
Александр Куреннойпредставитель Генпрокуратуры России (цитата по «Интерфаксу»)
По его словам, без полноценного судебного следствия в России рассматривается почти 70% дел. В этом случае обвиняемые признают свою вину до суда и идут на сделку с правосудием.
Ранее ведомство объявило, что присяжные оправдали обвиняемых по более чем трети уголовных дел, рассмотренных в российских районных судах в 2018 году.
Основной причиной является низкое качество проведенного расследования, подчеркивают в Генпрокуратуре.
В конце прошлого года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил перепроверить уголовные дела, по которым московские суды вынесли оправдательные приговоры. Проверка инициирована в связи с «оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества».
Какие дела будут перепроверены — в публикации «Ъ FM» «Следователям придется оправдать профессионализм».