Discovery снимет фильм о гибели группы Дятлова
Телеканал Discovery снимет фильм об истории гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году, пишет 2 февраля ТАСС.
Телеканал Discovery снимет фильм об истории гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году, пишет 2 февраля ТАСС.
«Discovery снимает
Глава фонда отправится туда на следующий день, чтобы также поучаствовать в проекте.
2 февраля исполнилось 60 лет со дня гибели девяти лыжников — студентов Уральского политехнического института, которые отправились на Северный Урал в составе тургруппы под руководством Игоря Дятлова. Их тела нашли в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен (на языке манси означает «гора мертвецов»).
По официальным данным, туристы скончались от обморожения, однако причиной смерти некоторых из них стали полученные травмы. В живых остался только один человек — он сошел с маршрута
В книге «Задача особой государственной важности. Из истории создания
В ходе конференции 2 февраля исследователь Олег Архипов представил публике архивный документ, который, по его мнению, может свидетельствовать о фальсификации уголовного дела по факту трагедии.
В тот же день РЕН ТВ показал сенсационные результаты экспертиз, проведенных через 60 лет после трагедии на перевале. В распоряжении телеканала оказался документ, свидетельствующий о том, что власти могли знать о случившемся еще до того, как туристов начали искать. Это может означать, что Игорь Дятлов повел студентов совсем не в обычный поход.
Накануне официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявлял, что наиболее вероятными являются три версии, все они связаны с природными явлениями — ураган, снежная доска или лавина.
В свою очередь, бывший
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