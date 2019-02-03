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12:53 (мск), источник: Известия

Discovery снимет фильм о гибели группы Дятлова

Телеканал Discovery снимет фильм об истории гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году, пишет 2 февраля ТАСС.

«Discovery снимает полуигровой-полухудожественный фильм. Они должны использовать атрибутику тех лет, которую я им выдал…», — рассказал руководитель общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

По его словам, съемки начнутся уже 5 февраля. В этот день 9 актеров и съемочная группа поедут на место трагедии.
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Глава фонда отправится туда на следующий день, чтобы также поучаствовать в проекте.

2 февраля исполнилось 60 лет со дня гибели девяти лыжников — студентов Уральского политехнического института, которые отправились на Северный Урал в составе тургруппы под руководством Игоря Дятлова. Их тела нашли в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен (на языке манси означает «гора мертвецов»).

По официальным данным, туристы скончались от обморожения, однако причиной смерти некоторых из них стали полученные травмы. В живых остался только один человек — он сошел с маршрута из-за болезни за несколько дней до происшествия.

Существует множество версий гибели студентов, включая обрушение снега и сход лавины, гибель от рук коренных жителей или беглых заключенных, ссору между туристами и даже пуск баллистической ракеты.

В книге «Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения» исследователи нашли запись о том, что 2 февраля 1959 года в 6 утра был запуск ракеты с Капустина Яра с аварийным прерыванием полета.

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В ходе конференции 2 февраля исследователь Олег Архипов представил публике архивный документ, который, по его мнению, может свидетельствовать о фальсификации уголовного дела по факту трагедии.

В тот же день РЕН ТВ показал сенсационные результаты экспертиз, проведенных через 60 лет после трагедии на перевале. В распоряжении телеканала оказался документ, свидетельствующий о том, что власти могли знать о случившемся еще до того, как туристов начали искать. Это может означать, что Игорь Дятлов повел студентов совсем не в обычный поход.

Накануне официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявлял, что наиболее вероятными являются три версии, все они связаны с природными явлениями — ураган, снежная доска или лавина.

Криминальную версию он полностью исключал ввиду отсутствия доказательств.

В свою очередь, бывший эксперт-криминалист Владимир Анкудинов в беседе с «Известиями» сказал, что причиной гибели группы студентов под руководством Игоря Дятлова могли стать военные испытания.

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