Друг Децла рассказал о его мечтах

Источник: Децл aka Le Truk

Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на воскресенье в возрасте 35 лет. Исполнителю стало плохо после концерта в Ижевске. Как сообщил его концертный директор Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца.

Кирилл был хорошим человеком, осознанным, честным, смелым, отзывчивым. Очень принципиальным. Он любил мечтать, не боялся говорить правду. Его музыка в свое время сподвигла многих заняться хип-хопом. В нулевых это был первый мейнстрим-проект, в котором мы, будучи 15−16-летними подростками, увидели, что такой же парень, как мы, может что-то делать и делает. Это было круто.

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Он отметил, что Децл рос и развивался в течение всей карьеры, при этом музыкант ушел из «попсы в довольно протестный андеграунд». «Это редкий случай, когда артист после стадионов и болезненного разрыва с продюсером смог выстроить независимую историю, остаться честным перед собой, перед своими слушателями. Было целое поколение людей, которые выросли на его творчестве и продолжили слушать. Появились и юные поклонники, что редко случается», — добавил собеседник агентства.

Как рассказал Огер, последний альбом Децла под названием «Неважно, кто там у руля» вышел в 2018 году. «Это очень политический альбом, что ни трек, то манифест», — заключил Огер.