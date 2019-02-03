Друг Децла рассказал о его мечтах
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Музыка рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) мотивировала многих заняться
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Музыка рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) мотивировала многих заняться
Кирилл был хорошим человеком, осознанным, честным, смелым, отзывчивым. Очень принципиальным. Он любил мечтать, не боялся говорить правду. Его музыка в свое время сподвигла многих заняться
хип-хопом.В нулевых это был первый мейнстрим-проект,в котором мы, будучи 15−16-летними подростками, увидели, что такой же парень, как мы, может что-тоделать и делает. Это было круто.
Он отметил, что Децл рос и развивался в течение всей карьеры, при этом музыкант ушел из «попсы в довольно протестный андеграунд». «Это редкий случай, когда артист после стадионов и болезненного разрыва с продюсером смог выстроить независимую историю, остаться честным перед собой, перед своими слушателями. Было целое поколение людей, которые выросли на его творчестве и продолжили слушать. Появились и юные поклонники, что редко случается», — добавил собеседник агентства.
Как рассказал Огер, последний альбом Децла под названием «Неважно, кто там у руля» вышел в 2018 году. «Это очень политический альбом, что ни трек, то манифест», — заключил Огер.
Дебютный альбом Децла «Кто ты?» вышел в 2000 году, став одной из самых продаваемых пластинок в РФ. Всего музыкант записал восемь альбомов. Он известен благодаря таким хитам, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо», «Для тебя». Исполнитель неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.
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