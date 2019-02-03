В российских регионах проходят митинги против мусорной реформы

Согласованные властями акции прошли в Новосибирске, Омске и Красноярске. В Новосибирске отделение партии «Яблоко» провело массовый пикет недалеко от станции метро «Красный проспект». Как сообщила «Ъ» лидер местных «яблочников» Светлана Каверзина, на экологическую акцию пришло заявленное в уведомлении количество участников — около 15 человек. В Омске митинг на площади перед СКК им. Виктора Блинова собрал примерно 100 человек.

Активисты потребовали перейти к современным способам переработки отходов, не допустив дальнейшего сжигания и захоронения мусора.

В Красноярске на митинг вблизи дома культуры Кировский вышли около 50 человек. По итогам акции принята резолюция, которую направят в прокуратуру, городским и краевым властям. Согласно документу, активисты потребовали от властей проверить мусорные полигоны, изучить утвержденные тарифы на вывоз мусора, признать территорию Красноярского алюминиевого завода зоной экологического бедствия и обсудить с экспертами вопрос о строительстве ядерного могильника под Железногорском.

Читайте также На Севере России жители отказываются от улучшения жизни, так как считают мусор аморальным

В рабочем поселке Дмитриевка Тамбовской области, где в конце декабря прошел многотысячный митинг против реконструкции полигона «Бастион», активисты планировали провести пикет численностью до 20 человек, однако по формальным причинам районная администрация отказала в его согласовании. Ранее губернатор региона Александр Никитин гарантировал полное закрытие и рекультивацию полигона, с тех протестная активность сошла на нет.

В Ярославле митинг против мусорной реформы прошел в парке Победы в спальном районе Брагино. Ранее власти отказались согласовать заявку организаторов на проведение акции в центре города, сославшись на мероприятия по случаю Года театра в России. Первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев заявил «Ъ», что на митинг пришли более 300 человек.

Они потребовали снизить тарифы на вывоз мусора от единого регионального оператора «Хартия» и выразили солидарность Архангельской области, куда планируется вывозить отходы из Москвы.

В Татарстане митинг был организован противниками строительства мусоросжигательного завода (МСЗ). Изначально активисты планировали акцию в центре Казани, но местные власти ее запретили. Суд занял позицию исполкома. В итоге митинг удалось согласовать лишь в пригороде Казани — поселке, где непосредственно планируется строить завод. Акция собрала более 500 человек. Активисты подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием запретить строительство МСЗ в России, пока уровень переработки мусора не достигнет 85%.

Читайте также Вывоз раздельно собранного вторсырья предложили сделать бесплатным

Выступившие на акции в Чебоксарах, среди которых были и несколько директоров ТСЖ и коммунальных управкомпаний, говорили о завышенном, как минимум вдвое, тарифе на вывоз мусора, называли существующую сейчас мусорную ситуацию «коррупционным налогом», возмущались «уровнем воровства» по мусору в Чувашии на 2,4 млрд рублей, отсутствием конкуренции в мусорном деле в республике, поскольку в Чувашии — в отличие от других регионов РФ — власти его отдали в руки единственной фирмы — ООО «МВК «Экоцентр». По оценке организаторов акции, в протестном митинге приняли участие более 220 граждан. В МВД по Чувашии отказались от официальных комментариев по акции, однако источники в ведомстве пояснили, что в митинге, по оценке полиции, участвовали не более 130 человек.

Мероприятия против реформы обращения с ТКО в Краснодарском крае не были согласованы властью, активисты решили ограничиться одиночными пикетами в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Ейске, Туапсе. Один из лидеров экологического движения в крае Евгений Витишко рассказал «Ъ». что все акции прошли мирно, без конфликтов и задержаний. Сам господин Витишко вышел на пикет в Туапсе с лозунгом «Нет мусорной реформе», это означает, что экологи настаивают на широкой общественной дискуссии по внедрению новых правил обращения с ТКО и выражают протест против замалчивания этой темы властью.

Митинг против мусорной реформы в Нижнем Новгороде собрал около 80 человек. Его организовало региональное отделение партии «Яблоко». Плакатов с призывом остановить мусорную реформу не было, но несколько человек время от времени скандировали отправить в отставку губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который не отложил вступление в силу действия мусорной реформы, а также мэра Нижнего Новгород Владимира Панова.

Кроме того, выступающие напомнили, что власти региона решили начать мусорную реформу, в то время как руководство ряда областей ее отсрочило, чтобы разобраться с тарифами. Также выступающие призывали не оплачивать счета за мусор.

Лидер башкирского отделения «Яблока» Альберт Хусаинов сообщил, что сегодня четверо членов партии провели одиночные пикеты на главной улице Уфы. В течение часа, находясь друг от друга на расстоянии более 50 м, они, двигаясь вдоль проспекта, раздавали партийные листовки о мусорной реформе и газету «Яблоко Башкирии». Противодействия со стороны властей не было.

В Архангельске митинг прошел на окраине города, так как другие места проведения не были одобрены чиновниками по причине проведения в этих местах массовых городских мероприятий. Митинговали примерно час. После приняли резолюцию, где митингующие настаивали лишь на одном: проведении областного референдума.

По предварительным оценкам организаторов, общее число митингующих по области составило порядка 30 тысяч человек.

В Ижевске прошел массовый пикет у монумента «Дружба народов» против роста тарифов за вывоз мусора. По оценках организаторов, участниками акции стали 60 человек.

Читайте также Россия захотела продавать мусор Европе

Сразу два митинга против установленных тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов прошли в Тюмени. Первый на площади Борцов Революции организовали инициативная группа «Тюмень против мусора» и общественное движение «Диванные войска». Организаторы планировали собрать около 2 тыс. человек, однако в итоге на акции присутствовало порядка 500 человек.

Сразу после этого митинга на площадь у здания Западно-Сибирского инновационного центра «Технопарк» в 13:00 началась акция протеста, организованная обкомом КПРФ. Однако из-за мороза акция закончилась через 40 минут после начала, и многие не успели на нее с первого митинга.

Акция прошла и в Екатеринбурге, ее организовали КПРФ и «Яблоко», однако было видно флаги и ПАРНАСа, и «Левого фронта». Митинг собрал порядка 200 человек. Все речи сводились примерно к одному: тарифы должны насчитываться, исходя из стоимости квартиры и ее размеров, а не количества жильцов, вместо мусоросжигательных заводов нужно строить перерабатывающие, а «Спецавтобаза» не подходящий исполнитель реформы.

В Волгограде митинг против мусорной реформы собрал, по оценкам участников, около 50 человек. Организаторами выступили активисты местного отделения «Открытой России». Митингующие предложили ввести начало мусорной реформы до 2020 года.

Подробнее о мусорной реформе — в публикации «Ъ» «Мусорная реформа в регионах началась в Новый год с проблем».