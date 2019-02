Американец едва не погиб, проглотив зубочистку

18-летний юноша из Новой Англии, штат Массачусетс, едва не погиб, проглотив зубочистку — она беспрепятственно прошла через пищеварительный тракт, однако проткнула стенку кишечника и повредила артерию, что привело к бактериальной инфекции и кровотечению. Необычный случай врачи описали в статье в журнале The New England Journal of Medicine.