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19:36 (мск), источник: Lenta.Ru

В легких суворовцев нашли личинок червей

В Суворовском училище в Ульяновске произошла вспышка эхинококкоза. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщила радиостанции «Говорит Москва» мать одного из курсантов учебного заведения. По словам женщины, у некоторых студентов обнаружили «червей в легких». Также болеет работник кухни и двое офицеров.

В Суворовском училище в Ульяновске произошла вспышка эхинококкоза. Об этом в воскресенье, 3 февраля, сообщила радиостанции «Говорит Москва» мать одного из курсантов учебного заведения.

По словам женщины, у некоторых студентов обнаружили «червей в легких». Она посетовала, что в выходные детей не обследуют, источник или очаг заразы до сих пор не найден, а на 500 суворовцев и 300 человек персонала в училище на данный момент работает всего один специалист по УЗИ.

Мать курсанта добавила, что эхинококкозом также болеет работник кухни и двое офицеров.
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Заболевание учащимися эхинококкозом подтвердили в пресс-службе областного министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что медицинское обследование выявило эхинококкоз у 26 воспитанников училища.

Эхинококкоз поражает легкие, печень, а также другие органы и ткани, в которых затем образуются паразитарные кисты.

В июле 2018 года массовое кишечное заболевание из-за ненадлежащих санитарных норм произошло в Туве. Тогда в городе Кызыл около 100 человек отравились шаурмой. Причиной стал фирменный соус для шаурмы, в который добавлялись сырые яйца.

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