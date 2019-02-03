ВООП: экоакции 3 февраля в России не получили широкой поддержки населения

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Несколько экологических акций прошли 3 февраля в городах России, однако они не получили широкой поддержки населения и оказались значительно менее многочисленными, чем заявляли организаторы.

Об этом ТАСС в воскресенье сообщил заместитель председателя Центрального совета (Всероссийского общества охраны природы) ВООП Элмурод Расулмухамедов.

Население не оказало широкой поддержки данным акциям, потому что они изначально носили протестный характер, у них не было объединяющей повестки и они были направлены на остановку реформы, которая давно назрела.

С 1 января 2019 года 70 из 85 субъектов РФ перешли на новую систему обращения с отходами, которая призвана сделать этот рынок транспарентным, цивилизованным и исключить серые схемы сваливания мусора, например, в канавы. Ответственность за обращение с отходами передали от разрозненных компаний крупным региональным операторам, перевели плату за вывоз отходов жителей из общедомовых расходов в коммунальные услуги и установили новые тарифы.

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«Мы собираем сводку [по митингам] сейчас, мы отправляли наших представителей поучаствовать [в митингах], чтобы понять, что хотят люди. Количество участников было в десятки раз ниже заявленного. Прошли акции в Красноярске, Новосибирске, в подмосковных Электростали и Клину, в Москве и в Архангельской области. Где-то ограничились только пикетами», — добавил Расулмухамедов.

По словам эксперта, самый крупный сегодняшний митинг был в Архангельске. По данным администрации области, на него пришли около 1 тыс. человек.

Дефицит контакта

Расулмухамедов отметил, что на воскресные экологические акции приходили обеспокоенные текущей ситуацией люди, которые хотели бы иметь больше информации о строящихся вблизи них объектах обращения с отходами и о новой системе в целом.

Люди пока еще не разобрались, что происходит. Те, кто разобрались, на митинг решили не выходить. У нас нет контакта с населением или он «засунут» в формат общественных слушаний, которые по ряду проектов превратились в профанацию: люди высказались, но это не было никак учтено.

По его мнению, необходимо создавать новые формы и площадки для дискуссий населения с региональными операторами и технологическими специалистами, чтобы снимать социальное напряжение. Он отметил, что половина лозунгов на сегодняшних экоакциях была посвящена переходу на раздельный сбор мусора.

«Раздельный сбор отходов — это одна из наиболее востребованных населением мер, но сейчас он носит формальный характер. Где-то специальные контейнеры появились, но нет отдельной сортировки, на которую бы они вывозились, нет бизнеса, сосредоточенного на этой теме. Предприятия переработки вторичных материалов рассыпаны по отрасли», — резюмировал Расулмухамедов.

Переход на раздельный сбор отходов

20 декабря 2018 года в ходе очередной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что государство в лице региональных властей должно создавать условия для раздельного сбора бытовых отходов (РСО) в России. В январе 2019 года вице-премьер РФ Алексей Гордеев заявил, что одной из первоочередных задач правительства на текущий год будет переход на РСО.

Первоначально система будет двухпотоковая: то есть чистые и пригодные для вторичной переработки материалы будут собираться в один контейнер, испачканные органикой материалы и остатки пищи — в другой. Аналогичную концепцию запустили с 2019 года повсеместно в Московской области.