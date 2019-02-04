В Египте нашли древнюю гробницу с 50 мумиями
В Египте обнаружили древнюю гробницу, в которой находились 50 хорошо сохранившихся мумий, сообщило египетское министерство по делам древностей.
В Египте обнаружили древнюю гробницу, в которой находились 50 хорошо сохранившихся мумий, сообщило египетское министерство по делам древностей.
Захоронение глубиной девять метров было обнаружено во время раскопок в районе Туна
50 мумий, в том числе останки 12 детей, находились в четырех погребальных камерах.
Некоторые мумии были завернуты в ткань, другие — уложены в саркофаги.
При раскопках были также найдены погребальные маски и древние керамические изделия.
Археологи считают, что захоронение относится к
Это первая подобная находка египетских археологов в 2019 году.
По мнению археологов, останки могут принадлежать людям, которые занимали важные должности, а также членам их семей.