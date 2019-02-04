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10:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Египте нашли древнюю гробницу с 50 мумиями

В Египте обнаружили древнюю гробницу, в которой находились 50 хорошо сохранившихся мумий, сообщило египетское министерство по делам древностей.

Источник: AFP

Захоронение глубиной девять метров было обнаружено во время раскопок в районе Туна эль-Габаль в провинции Минья в центральной части страны.

Источник: REUTERS

50 мумий, в том числе останки 12 детей, находились в четырех погребальных камерах.

Источник: AFP

Некоторые мумии были завернуты в ткань, другие — уложены в саркофаги.

Источник: AFP

При раскопках были также найдены погребальные маски и древние керамические изделия.

Источник: AFP

Археологи считают, что захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта (305−330 гг. до н.э.).

Источник: AFP

Это первая подобная находка египетских археологов в 2019 году.

Источник: AFP

По мнению археологов, останки могут принадлежать людям, которые занимали важные должности, а также членам их семей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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