В Египте нашли древнюю гробницу с 50 мумиями

Источник: AFP

Захоронение глубиной девять метров было обнаружено во время раскопок в районе Туна эль-Габаль в провинции Минья в центральной части страны.

Источник: REUTERS

50 мумий, в том числе останки 12 детей, находились в четырех погребальных камерах.

Источник: AFP

Некоторые мумии были завернуты в ткань, другие — уложены в саркофаги.

Источник: AFP

При раскопках были также найдены погребальные маски и древние керамические изделия.

Источник: AFP

Археологи считают, что захоронение относится к греко-римскому периоду в истории Египта (305−330 гг. до н.э.).

Источник: AFP

Это первая подобная находка египетских археологов в 2019 году.

Источник: AFP

По мнению археологов, останки могут принадлежать людям, которые занимали важные должности, а также членам их семей.

Читайте также: В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом 4400 лет