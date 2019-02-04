Ежу понятно. Откуда произошли выражения, которые мы используем каждый день?

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Историю одних из самых популярных фразеологических оборотов разбираем вместе с профессором Государственного института русского языка им. Пушкина Ириной Лешутиной.

Втирать очки

Есть мнение, что значение этого фразеологизма связано не с оптикой, а с игральными картами, а точнее, с игрой в «очко». Ещё в XIX в. игроки научились хитрить, меняя, к примеру, четвёрку на пятёрку. Поэтому и выражение означает «обманывать» или «вводить в заблуждение». Кстати, такой способ обмана был описан ещё Пушкиным в «Пиковой даме».

Тютелька в тютельку

Сама «тютелька» происходит от слова «тютя», обозначающего «удар», и описывает процесс попадания топором в одно и то же место в столярных работах. Сегодня у выражения два значения: «максимальная точность действий» и «сходство предметов до мельчайших деталей».

Играть на нервах

По официальной версии, после открытия врачами древности нервов в организме человека их стали называть по сходству со струнами музыкальных инструментов тем же словом — «nervus». И поэтому раздражающие действия получили свой фразеологизм — «играть на нервах».

Мальчик для битья

Выражение имеет литературные корни. Мы его можем встретить в романе Марка Твена «Принц и нищий». В XV—XVIII вв. при маленьких принцах находились специальные мальчики-пажи для побоев, которых ругали за провинности и плохую учёбу будущего короля. В чём был смысл такого наказания? Дело в том, что принц был очень привязан к своему пажу, и подразумевалось, что при каждом ударе, наносимом мальчику, принц должен был испытывать чувство вины. Это выражение употребляют, когда хотят подчеркнуть, что злость срывают на другом человеке.

И ежу понятно

Есть две версии. Первая говорит о том, что выражение выдернуто из стихотворения Маяковского («Ясно даже и ежу — /этот Петя был буржуй»). Слово «ёж» было использовано поэтом для соблюдения рифмы. Народную популярность эта фраза получила после её использования братьями Стругацкими в повести «Страна багровых туч».

Вторая версия отсылает к середине прошлого века, когда в СССР были популярны физико-математические школы-интернаты. Из-за большого количества учеников классы имели литеры от А до И. Но в классы с литерами Е, Ж, И попадали ученики, которые позже присоединялись к основной программе. Поэтому их ученики постарше называли «ежами» и говорили, хоть программа и сложна, она и «ежу понятна».

Не в своей тарелке

Считается, что это калька с французского языка, где слово «assiette» имеет значение как «тарелка», так и «расположение гостей за столом». Русское дворянство, прекрасно знавшее французский язык, часто применяло это выражение в первом значении, даже там, где это было неуместно. На неверный перевод указывал и Пушкин, но тем не менее выражение в таком значении прочно закрепилось в русском языке.

Скелет в шкафу

Из-за того что в Британии до 1832 г. не было разрешено препарировать тела мёртвых даже в медицинских целях, врачи могли иметь доступ лишь к телам казнённых преступников. И зачастую оставляли скелет бывшего заключённого… себе, чтобы проводить опыты и дальше. Естественно, это было незаконно и хранилось в строжайшей тайне. Единственным местом, где можно было спрятать скелет, был шкаф. Поэтому сейчас, когда говорят «скелет в шкафу, подразумевают что-либо тайное, секретное.

Зарубить на носу

Носом в данном выражении называется не часть лица, а специальную бирку, которую в прошлые века неграмотные люди носили с собой. На ней ставили зарубки для учёта долгов, оставляли заметки и пр., чтобы ничего не забыть. Сегодня это выражение применяется в значении «запомнить».

Всыпать по первое число

Раньше, вместо того чтобы поставить двойку, учеников в школах били розгами. Для этого нанимали специального человека. Если же ученику доставалось сверх меры, то все последующие наказания откладывались до первого числа нового месяца. Поэтому сейчас это выражение означает «сильно наказать».

Сирота казанская

Это выражение появилось во времена взятия Казани Иваном Грозным. Пленных татарских князей царь пытался сделать союзниками и задабривал подарками. Для того чтобы показать своё «бедственное положение» и выгадать больше царской милости, татарские князья специально хотели казаться жалкими и пострадавшими. Видя это, русские бояре называли их в шутку «сиротами казанскими».

Но есть и ещё одна версия происхождения этого выражения. Тогда же, после взятия Казани, многие дети остались сиротами. По приказу царя их раздавали по русским семьям. И в этом случае выражение «сирота казанская» употреблялось уже без иронии.

Голубая кровь

И снова обратимся к истории, правда, к испанской. Дело в том, что испанская знать не раз указывала всему миру на то, что её кровь никогда не смешивалась с кровью иноземцев. Испанские гранды гордились поэтому своей бледной кожей, на которой были видны даже голубые вены. Собственно, это и дало им возможность утверждать, что в их жилах течёт благородная кровь. С тех пор аристократов, избранных и тех, кто выделяется своим положением в обществе, называют «голубая кровь».

Дать добро

Появился этот фразеологизм благодаря военно-морскому флоту. В дореволюционной русской азбуке буква «Д» называлась «добро». Морской же флаг под этой буквой говорил: «Согласен, разрешаю». Поэтому название буквы и значение флага слились в одно выражение: «Дать добро». В широкую речевую практику оно вошло после фильма «Белое солнце пустыни»: «Таможня даёт добро».

Проходить красной нитью

Есть две версии происхождения этого выражения, и обе связаны с воровством казённого имущества. В первом случае фразеологизм относят к временам, когда в Голландии в XVII в. воровали паруса на флоте. Чтобы предотвратить хищения, было принято решение в парусину вплетать красную нить. Это позволяло отличать казённую ткань. Вторая версия также связана с флотом, но только английским. Там тоже воровали… канаты. И с той же целью в них вплетали красную нить так, чтобы её невозможно было убрать. Сегодня это выражение используется, когда говорят о главной мысли чего-либо.

Дойти до ручки

В Древней Руси пекли калачи в форме замка. Специально выпекали ручку замка, чтобы удобно было держать и есть калач. Когда калач съедался, ручка выкидывалась или её доедали нищие. Про тех же, кто съедал калач полностью, говорили, что он в крайней нужде и таким образом «дошёл до ручки».

Реветь белугой

Выражение берёт начало от кита белухи. Дело в том, что этот зубатый кит, которого раньше называли «белуга», издаёт очень громкий рёв. Поэтому к людям, которые громко или сильно плачут, применяют выражение «реветь белугой». Интересно, что рыба семейства осетровых белуга, как и все рыбы, молчалива.

Растекаться мыслью по древу

Это выражение обязано своим появлением неточному переводу одной из строк «Слова о полку Игореве». В изначальном тексте было:

Боян вещий, если кому-то хотел сложить песнь, растекался мысию по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками.