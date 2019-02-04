Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Заброшенным постам ДПС нашли новое применение
Находка на краю Солнечной системы потрясла ученых
Двухлетняя дочка Безрукова пришла к папе на репетицию
Экс-участница «Дома 2» пришла на кастинг в шоу «Песни»
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Судьба генералаЭтот снимок открыл миру правду о Вьетнамской войне. Но сломал жизнь ее герою
В сети восхищаются красотой 12-летней дочери Натальи Водяновой
Двухлетняя дочка Безрукова пришла к папе на репетицию
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Децл предсказал свою смерть в 35 лет - СМИ
Шнуров написал стихи на смерть Децла - СМИ
Галкин показал редкое романтичное фото с Пугачевой
Пенелопа Крус вышла в свет в серебристом платье Chanel
Новые подробности смерти Децла: умер, веселя бизнесмена
Фото: Волочкова в постели с мужчиной (он - артист)
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Брюс Уиллис останется без роскошного поместья
Фоторепортажи
10Заброшенная деревня с «диснеевскими» замками
8Под рестораном в Лиссабоне нашли древнеримское кладбище
00:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Илон Маск восхитился своей Tesla в украинском Марсе

Основатель компании Tesla Илон Маск восхитился фотографией, на которой автомобиль этой марки стоит у таблички с названием украинского села Марс.

Источник: AP 2019

Журналисты издания «Украинская правда» разместили в Twitter этот снимок, и уже через несколько часов миллиардер оставил под записью восторженный комментарий «Ух ты, круто!».

В феврале 2018 года сверхтяжелая ракета компании SpaceX — другого проекта Маска — вывела автомобиль Tesla Roadster на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса.

В мае 2018 года Маск пообещал создать новостной портал Pravda для разоблачения фейков. Позднее он написал, что доменное имя pravda.com уже «занято и используется Россией». При этом он дал ссылку на сайт «Украинской правды».

 Назван "убийца" СССР
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард
Россию призвали перебросить ракеты 9М729 за Урал
Обнаружен пропавший самолет, на котором летел футболист Сала
Трусова превзошла мировые рекорды Медведевой и Загитовой
Ле Пен уличила ЕС в попытках развязать войну в Ирландии
Чем запомнился рэпер Кирилл Толмацкий
Жительница Омска боялась получать паспорт до 63 лет
Спорт
Хет-трик Агуэро уничтожил «Арсенал». Третий гол он забил рукой Гвардиола как обычно победил Эмери, сыграв в 3,5 защитника
Hi-Tech
В Антарктиде нашли гигантскую пещеру размером с Манхэттен Таинственный объект находится там, где раньше было около 14 миллиардов тонн льда.
Авто
В 2009 году «Ниве» хотели внедрить квадратные фары (фото) 10 лет назад АВТОВАЗ работал над глубоким обновлением «Нивы», которое включало любопытный рестайлинг
Кино
Умерла актриса фильмов «Операция „Ы“» и «Дети Дон-Кихота» Валентина Березуцкая скончалась на 87-м году жизни
Недвижимость
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
Можно ли не платить за антенну, если ей не пользуешься?
Женщина рассказала, как расплатилась с четырьмя ипотеками
Каждый десятый россиянин купит жилье в 2019 году
Дети
Ксения Собчак: «Максим навсегда останется для меня папой нашего сына» Ведущая дала откровенное интервью
Леди
Очень страшно: 5 видов обуви, которые травмируют твои ноги Для большинства женщин красота важнее здоровья, поэтому остаются популярными туфли на высоком каблуке
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь