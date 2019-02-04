Военкоматы не ставят горячие точки
Семьи участников боевых действий в Сирии вынуждены добиваться полагающихся им выплат через суд.
Семьи участников боевых действий в Сирии вынуждены добиваться полагающихся им выплат через суд.
Как стало известно «Ъ», суд во Владимире удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера Андрея Пыленка к областному военкомату, который отказывал ей в полагающейся надбавке к пенсии по потере кормильца. Выплаты Вере Пыленок и двум ее детям должны были быть проиндексированы на 32% как членам семьи ветерана боевых действий, однако военкомат отказывался причислять к таковым погибшего. В военной прокуратуре Владимирского гарнизона рассказали «Ъ», что военкоматы всегда отказываются признавать подобные иски.
У 35-летнего капитана 3-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи Андрея Пыленка, погибшего при заходе на посадку самолета Ан-26 на российской базе Хмеймим в Сирии 6 марта 2018 года, в Приморье остались жена и двое детей. Спустя два месяца после авиакатастрофы Вера Пыленок вместе с детьми переехала во Владимир, где она родилась. В ноябре прошлого года вдова офицера обратилась в областной военкомат с просьбой сделать перерасчет пенсии по случаю потери кормильца себе и двум детям с учетом надбавки 32%, полагающейся ветеранам боевых действий.
После отказа Вера Пыленок обратилась в прокуратуру. «Мне сказали, что в итоге решение будет положительным, просто надо пройти такой путь — от военкомата до прокуратуры и суда», — рассказала она «Ъ». В 2003 году в Чечне погиб ее
Мало того, по словам госпожи Пыленок, статус ветерана ее супруг получил еще в 2009 году за участие в боевых действиях в Чечне. Суд в итоге установил, что «погибший Пыленок в силу прямого указания вышеприведенного закона (“О ветеранах”.— “Ъ”) являлся ветераном боевых действий». 10 января текущего года он обязал военкомат выплачивать Вере Пыленок и ее детям пенсию по потере кормильца с учетом надбавки ветеранам боевых действий, а также выплатить недополученную за прошлый год сумму в размере 39,8 тыс. руб. Решение пока не вступило в законную силу.
По его словам, это касается не только российских военнослужащих, находившихся в командировках в этой стране в последние годы, но и тех, кто проходил там службу еще во время СССР, начиная с 1967 года, в качестве военных советников. «Обращений сотни, может быть, даже тысячи», — сказал господин Тимохин, подчеркнув, что он уже писал письма с просьбой разобраться в ситуации «во все инстанции», а также верховному главнокомандующему Владимиру Путину и главе комитета по обороне Госдумы, бывшему командующему ВДВ
В свою очередь, председатель президиума общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков заявил «Ъ», что проблема существует, но является вполне решаемой. По его словам, в таких ситуациях, в какую попала Вера Пыленок, нужно немедленно обращаться в Минобороны. «Руководство военного ведомства крайне щепетильно относится к разрешению таких вопросов, тем более если речь идет о погибших офицерах», — пояснил господин Цветков, отметив, что чиновники военного ведомства «реагируют мгновенно» и исключительно в пользу обращающихся. При этом он признал, что есть определенные трудности с военными, находившимися в Сирии в советские времена.
Член комитета по безопасности Госдумы Александр Хинштейн также считает, что очень остро вопрос не стоит. Он пояснил, что несколько лет назад участвовал в разработке поправок к закону, который устранил пробел: статус ветеранов получили российские военные, принимавшие участие в боевых действиях в 1990-е годы в Таджикистане. По словам депутата, ранее доходило до анекдотических ситуаций, когда офицеры, получившие боевые награды и даже звание Героя России, не считались участниками и ветеранами боевых действий и не получали соответствующие льготы и выплаты.
Но на данный момент, говорит господин Хинштейн, «проблемы быть не должно», так как закон четко указывает места конфликтов, участие в которых дает право на получение статуса ветерана. Он отметил, что само участие должно подтверждаться соответствующими документами Минобороны, а при их отсутствии по
Александр Тихонов, Ярославль; Сергей Сергеев
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