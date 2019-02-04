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04:17 (мск), источник: РИА Новости

Немецкий психиатр назвала признаки зависимости от соцсетей

БЕРЛИН, 4 фев — РИА Новости. Слишком долгое нахождение в социальных сетях может привести к формированию неправильной самооценки, фрустрации и депрессии, особенно этому подвержены дети и подростки, поэтому родители должны особо обратить внимание на их поведение, рассказала РИА Новости региональный управляющий директор и директор по медицинской части больницы Святого Иосифа (Alexianer St. Joseph-Krankenhaus) в Берлин-Вайсензее, доктор наук, психиатр Ирис Хаут (Iris Hauth).

Источник: Reuters

В 2017 году в Германии был проведен репрезентативный опрос, в котором приняли участие более тысячи детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Большинство опрошенных заявили, что пользуются социальными сетями 2,5−3 часа в день, в основном, это были девочки. Каждый третий заявил, что пользуется социальными сетями для того, «чтобы не думать о неприятных вещах». 14% опрошенных заявили, что не могут прекратить пользоваться социальными сетями. 13% заявили, что согласны с утверждением, что чувствуют себя несчастными, если не могут пользоваться социальными сетями.

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«Это (нахождение в соцсетях — ред.) может перейти в зависимость. Человек становится беспокойным и напряженным, когда он не выходит “онлайн”. Это должно быть сигналом для родителей, если дети находятся в Интернете более 2 часов в день, пренебрегают школой из-за активности в социальных сетях, дистанцируются от окружающих, становятся апатичными. Принципиально важно обучать медийной грамотности детей и подростков. Кстати, это также относится и к взрослым пользователям, которые могут служить образцами для подражания. Это означает, что можно использовать преимущества новых средств информации, общаться со всем миром и поддерживать связь с семьей и друзьями, но ограниченно по времени, при соблюдении “медийной диеты”. И, конечно же, нельзя игнорировать реальное общение с друзьями здесь и сейчас, со зрительным контактом, с прикосновениями», — считает психиатр.

«Суперпозитивная презентация большинства пользователей, которые постоянно делают “посты” (публикации — ред), ведет к нарциссическому представлению и, следовательно, к формированию неправильной самооценки и нереалистических ожиданий от жизни. Это приводит к фрустрации и разочарованию в нецифровом мире, которые не могут быть адекватно преодолены путем нового побега в социальные медиа. Тем самым здоровое развитие уверенности в себе не происходит», — заявила доктор Хаут.

Она добавила, что те пользователи, «у кого уже есть проблемы, конфликты, врываются в такие медиа, чтобы убежать из реального мира».

Однако затем эти люди начинают сравнивать себя со сверхуспешными образами других пользователей, в результате чего это «усиливает их страхи и депрессии».

В результате может развиться настоящая зависимость, связанная с «системой вознаграждения в мозге через ситуации, которые положительно усиливаются», считает эксперт. Иными словами, если человек получает много «лайков», это увеличивает желание снова получить эту «награду».

Она добавила, что лично ей, с профессиональной точки зрения, кажется важным, чтобы «количество исследований на тему, как это новое коммуникационное поведение влияет на формирование отношения к себе и другим людям и какие возможные изменения происходят (при этом) в мозге, продолжало расти».

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